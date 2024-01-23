FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekliye 8 bin lira zam ve 5 bin TL yeni ikramiye iddiası konuşulurken... Devlet Bahçeli'den 'emekli maaşı' çıkışı! Kürsüden seslendi: Fazlasını hak ediyorlar!

Emekliye 8 bin lira zam ve 5 bin TL yeni ikramiye iddiası konuşulurken... Devlet Bahçeli'den 'emekli maaşı' çıkışı! Kürsüden seslendi: Fazlasını hak ediyorlar!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.01.2024 13:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşlarına yüzde 5'lik ek zam kararının yasalaşması için geri sayıma geçilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak emekli zammı mesajı geldi. Partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli, "Emeklilerimiz daha fazlasını hak ediyor" dedi. Emekliye 8 bin lira ek zam ve 5 bin TL yeni ikramiye iddiaları konuşulurken, Bahçeli'nin yapmış olduğu çıkış ise dikkat çekti. İşte kulislerde konuşulan rakamlar...

Emekliye yeni zam mı gelecek? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den emekli maaşı çıkışı geldi. TBMM'deki grup toplantısında partililer seslenen MHP lideri Bahçeli, emekli maaş zamlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 5 oranındaki ek zammın yasalaşması için geri sayıma geçilirken, MHP lideri Bahçeli'den gelen açıklama dikkat çekti. Öte yandan kulislerde ise emekliye seyyanen zam ve yeni ikramiye iddiaları konuşulmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş şimdiden "Emekliye seyyanen yeni zam kaç TL olur? Emekliye ikramiye ne kadar olur?" sorularına yanıt ararken; gazeteci İsmail Saymaz ise konuşulan rakamları açıklamıştı. İşte tüm detaylar...

İlginizi Çekebilir

Üç büyükşehir adayının soyadları üzerinden ilginç çıkış!

Üç büyükşehir adayının soyadları üzerinden ilginç çıkış!

 Ekrem İmamoğlu’ndan Başak Demirtaş açıklaması! İlk kez konuştu

Ekrem İmamoğlu’ndan Başak Demirtaş açıklaması! İlk kez konuştu

 20 yıl sonra ilk kez, Cumhurbaşkanlığı çalışma başlattı!

20 yıl sonra ilk kez, Cumhurbaşkanlığı çalışma başlattı!

 Akıllı telefon kullanma alışkanlıklarınız değişecek!

Akıllı telefon kullanma alışkanlıklarınız değişecek!


Keşfet

MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında yağtığı konuşmada 2024 emekli maaşlarını değerlendirdi. Artan hayat pahalılığı karşısında 2024 yılı için emekli maaşlarına yapılan yüzde 5'lik ek zamla ilgili konuşan Bahçeli, söz konusu artışı desteklediklerini ancak daha iyisinin de olması gerektiğini belirtti.

BAHÇELİ: EMEKLİLERİMİZ DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR

BAHÇELİ: EMEKLİLERİMİZ DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR

MHP lideri Bahçeli "Emekli maaşlarıyla ilgili iyileştirmeleri desteklemekle birlikte emeklilerimizin daha fazlasını hak ettiklerine samimiyetle inanıyorum" diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞINA SEÇİM ÖNCESİ YENİ ZAM OLUR MU?

EMEKLİ MAAŞINA SEÇİM ÖNCESİ YENİ ZAM OLUR MU?

Bahçeli'nin dikkat çeken sözleri sonrası 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi 'Emekli maaşlarına yeni zam yapılır mı?' sorusunu akıllara getirdi.

EMEKLİYE YENİ İKRAMİYE VE EK ZAM İDDİASI! RAKAM VERMİŞTİ

EMEKLİYE YENİ İKRAMİYE VE EK ZAM İDDİASI! RAKAM VERMİŞTİ

Gazeteci İsmail Saymaz da geçtiğimiz günlerde emekliye seçim öncesi ikramiye ve yeni zam olacağını iddia etmiş, konuşulan rakamları paylaşmıştı.

Saymaz, iktidarın seçim öncesi 5 bin lira daha ikramiye düşündüğünü belirtirken; emekliye 4 ila 8 bin lira arasında seyyanen zam daha yapılabileceğini söylemişti.

ERDOĞAN TEMMUZ AYINI İŞARET ETMİŞTİ

ERDOĞAN TEMMUZ AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; emekli zammının Temmuz ayında memur zamlarıyla eşitleneceğini söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Devlet Bahçeli MHP emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
Komşusunun cinsel ilişki sırasında sesini duydu

Komşusunun cinsel ilişki sırasında sesini duydu

20 yıl sonra ilk kez, Cumhurbaşkanlığı çalışma başlattı!

20 yıl sonra ilk kez, Cumhurbaşkanlığı çalışma başlattı!

Ekrem İmamoğlu’ndan Başak Demirtaş açıklaması! İlk kez konuştu

Ekrem İmamoğlu’ndan Başak Demirtaş açıklaması! İlk kez konuştu

Wells Fargo'nun dolar/TL tahminine Özgür Demirtaş'tan anında yanıt

Wells Fargo'nun dolar/TL tahminine Özgür Demirtaş'tan anında yanıt

Benzin litre fiyatı 39 lirayı aşacak!

Benzin litre fiyatı 39 lirayı aşacak!

Emekliye ek zam düzenlemesi bugün Meclis’te

Emekliye ek zam düzenlemesi bugün Meclis’te

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.