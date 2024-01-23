Emekliye 8 bin lira zam ve 5 bin TL yeni ikramiye iddiası konuşulurken... Devlet Bahçeli'den 'emekli maaşı' çıkışı! Kürsüden seslendi: Fazlasını hak ediyorlar!

Emekliye yeni zam mı gelecek? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den emekli maaşı çıkışı geldi. TBMM'deki grup toplantısında partililer seslenen MHP lideri Bahçeli, emekli maaş zamlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 5 oranındaki ek zammın yasalaşması için geri sayıma geçilirken, MHP lideri Bahçeli'den gelen açıklama dikkat çekti. Öte yandan kulislerde ise emekliye seyyanen zam ve yeni ikramiye iddiaları konuşulmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş şimdiden "Emekliye seyyanen yeni zam kaç TL olur? Emekliye ikramiye ne kadar olur?" sorularına yanıt ararken; gazeteci İsmail Saymaz ise konuşulan rakamları açıklamıştı. İşte tüm detaylar...



