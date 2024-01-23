Emekliye 8 bin lira zam ve 5 bin TL yeni ikramiye iddiası konuşulurken... Devlet Bahçeli'den 'emekli maaşı' çıkışı! Kürsüden seslendi: Fazlasını hak ediyorlar!

Emekliye yeni zam mı gelecek? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den emekli maaşı çıkışı geldi. TBMM'deki grup toplantısında partililer seslenen MHP lideri Bahçeli, emekli maaş zamlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 5 oranındaki ek zammın yasalaşması için geri sayıma geçilirken, MHP lideri Bahçeli'den gelen açıklama dikkat çekti. Öte yandan kulislerde ise emekliye seyyanen zam ve yeni ikramiye iddiaları konuşulmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş şimdiden "Emekliye seyyanen yeni zam kaç TL olur? Emekliye ikramiye ne kadar olur?" sorularına yanıt ararken; gazeteci İsmail Saymaz ise konuşulan rakamları açıklamıştı. İşte tüm detaylar...
MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında yağtığı konuşmada 2024 emekli maaşlarını değerlendirdi. Artan hayat pahalılığı karşısında 2024 yılı için emekli maaşlarına yapılan yüzde 5'lik ek zamla ilgili konuşan Bahçeli, söz konusu artışı desteklediklerini ancak daha iyisinin de olması gerektiğini belirtti.
MHP lideri Bahçeli "Emekli maaşlarıyla ilgili iyileştirmeleri desteklemekle birlikte emeklilerimizin daha fazlasını hak ettiklerine samimiyetle inanıyorum" diye konuştu.
Bahçeli'nin dikkat çeken sözleri sonrası 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi 'Emekli maaşlarına yeni zam yapılır mı?' sorusunu akıllara getirdi.
Gazeteci İsmail Saymaz da geçtiğimiz günlerde emekliye seçim öncesi ikramiye ve yeni zam olacağını iddia etmiş, konuşulan rakamları paylaşmıştı.
Saymaz, iktidarın seçim öncesi 5 bin lira daha ikramiye düşündüğünü belirtirken; emekliye 4 ila 8 bin lira arasında seyyanen zam daha yapılabileceğini söylemişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; emekli zammının Temmuz ayında memur zamlarıyla eşitleneceğini söylemişti.