Emekliye aile yardımı! İki çocuk için 1078 TL…

Toplu sözleşmede memurların aile yardımının kapsamının genişletilmesi ve zamlanması konuşuluyor. Konfederasyonlar ödemenin eş için 719, çocuk için de yaşa bakılmaksızın 179 Türk lirasına yükseltilmesini, emeklilere de verilmesini talep ediyor. Bu talebin hayata geçmesi durumunda eş yardımı 408,68 Türk lirasından 719,19 Türk lirasına, çocuk yardımı da 44,94-89,90 Türk lirasından 179,80 Türk lirasına çıkacak. Eşi çalışmayan 2 çocuklu memur çocuğun yaşına göre 498,58 veya 588,48 Türk lirası alırken, bu tutar bin 78 Türk lirasına yükselecek.

AİLE YARDIMINA ZAM MI GELECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verilen teklif listesine göre Memur-Sen; çalışmayan eş için belirlenen aile yardımı gösterge rakamının '2.273'ten '4.000'e, çocuk için belirlenmiş olan halen 6 yaş altında '500', üstünde '250' olan gösterge rakamının da yaş ayrımı yapılmadan '1.000'e çıkarılmasını istiyor.

Bu talebin hayata geçmesi durumunda eş yardımı 408,68 Türk lirasından 719,19 Türk lirasına, çocuk yardımı da 44,94-89,90 Türk lirasından 179,80 Türk lirasına yükselmiş olacak.

Eşi çalışmayan 2 çocuğu bulunan memur çocuğun yaşına göre 498,58 veya 588,48 Türk lirası alırken, bu tutar bin 78 Türk lirasına yükselecek.

KAPSAM BÜYÜYOR Memur-Sen ayrıca, aile yardımından emekliler ile kurumların yurt dışı teşkilatlarına ait pozisyonlarda 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışan Türk uyruklu personelin de faydalandırılmasını istiyor.