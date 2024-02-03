Emekliye ayda 5 bin TL, kiracıya konut! Ekonomik vaatlerde Turgut Altınok ve Mansur Yavaş karşı karşıya geldi 'Aslında Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor'

Türkiye, adım adım yerel seçimlere hazırlanırken partiler ve adaylar da çalışmalarını hızlandırıp bir bir vaatlerini açıklıyor. İstanbul'un ardından seçim sonucunun en çok merak edildiği Ankara'da da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Seçim sürecine ekonomik vaatler damga vurmaya devam ediyor.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun Anadolu Sohbetleri Programı’na konuk oldu. Medya temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Altınok, Ankara için hazırlanan projeleri ve vaatlerini anlattı. Türkiye Gazetesi'nden Akif Bülbül'ün haberine göre, Altınok'tan emeklileri ve kiracıları ilgilendiren haber geldi.
Altınok, emeklilere yönelik doğal gaz ve et yardımlarının miktarının artacağını aktarırken, ihtiyaç sahibi emeklilere de her ay düzenli 5 bin TL ödeneceğini duyurdu.
Kiracılara yönelik de vaatlerini açıklayan Altınok, "Evi olmayan vatandaşlarımız için konut projelerimiz olacak. Sosyal donatılarla kuşatacağız. Yeşil alanları ve spor kompleksleri olan konutlar inşa edeceğiz. Kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Binlerce konut yapacağız. Bütçemizin yüzde 8 ila 10’unu sosyal yardımlara ayıracağız. Daha başka projelerimiz de var. Yakında açıklayacağız.” dedi.
Altınok, rakibi Mansur Yavaş’ı da eleştirip “Ankara olması gerektiği yerde değil. Ankara’nın beş yılı kayıp. Ulaşım ve trafik problemi had safhada. Dünyada, Ankara haricinde, havalimanından şehre kadar metrosu olmayan bir ülke başkenti yok. Başkenti, eser ve hizmetlerle donatacağız; turizm kenti yapacağız. Tarımda ihracat yapan şehir olacak” dedi. 6 Şubat depreminin acısını hatırlatan Turgut Altınok “Kentsel dönüşüm çok önemli. Ankara’nın da başına böyle bir felaket gelebilirdi. Beş yıl içinde yapılan bir metrekarelik kentsel dönüşüm projesi yok” ifadelerini kullandı.
Altınok, Ankara’yı AK Parti yönetirken bütçenin yüzde 8’inin sosyal yardımlara aktarıldığını, CHP ile bu oranın yüzde 4’e düştüğünü söyleyip “Ankaralılar bize güvensin. Vatandaşın parasını vatandaşa vereceğiz. Hazırlıklarımız var. Biz, laf olsun, oy alalım diye hesaplar yapmıyoruz” dedi.