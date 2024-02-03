Emekliye ayda 5 bin TL, kiracıya konut! Ekonomik vaatlerde Turgut Altınok ve Mansur Yavaş karşı karşıya geldi 'Aslında Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor'

Altınok, rakibi Mansur Yavaş’ı da eleştirip “Ankara olması gerektiği yerde değil. Ankara’nın beş yılı kayıp. Ulaşım ve trafik problemi had safhada. Dünyada, Ankara haricinde, havalimanından şehre kadar metrosu olmayan bir ülke başkenti yok. Başkenti, eser ve hizmetlerle donatacağız; turizm kenti yapacağız. Tarımda ihracat yapan şehir olacak” dedi. 6 Şubat depreminin acısını hatırlatan Turgut Altınok “Kentsel dönüşüm çok önemli. Ankara’nın da başına böyle bir felaket gelebilirdi. Beş yıl içinde yapılan bir metrekarelik kentsel dönüşüm projesi yok” ifadelerini kullandı.