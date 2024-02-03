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Emekliye ayda 5 bin TL, kiracıya konut! Ekonomik vaatlerde Turgut Altınok ve Mansur Yavaş karşı karşıya geldi 'Aslında Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
03.02.2024 13:24 | Son Güncelleme:
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Türkiye yerel seçimlere yaklaşırken parti ve adaylar da seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalara ekonomik vaatler de damga vuruyor. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan ihtiyaç sahibi emeklilere her ay 5 bin TL ödeme vaadi ve evi olmayanlara kira öder gibi ev sahibi olma vaadi gelirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin ABB Başkanı Adayı Mansur Yavaş da Altınok'a "Aslında Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor" dedi.

Türkiye, adım adım yerel seçimlere hazırlanırken partiler ve adaylar da çalışmalarını hızlandırıp bir bir vaatlerini açıklıyor. İstanbul'un ardından seçim sonucunun en çok merak edildiği Ankara'da da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Seçim sürecine ekonomik vaatler damga vurmaya devam ediyor.

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ANKARA'DA YAVAŞ VE ALTINOK EKONOMİK VAATLERDE KARŞI KARŞIYA

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun Anadolu Sohbetleri Programı’na konuk oldu. Medya temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Altınok, Ankara için hazırlanan projeleri ve vaatlerini anlattı. Türkiye Gazetesi'nden Akif Bülbül'ün haberine göre, Altınok'tan emeklileri ve kiracıları ilgilendiren haber geldi.

İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİYE HER AY 5 BİN TL

İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİYE HER AY 5 BİN TL

Altınok, emeklilere yönelik doğal gaz ve et yardımlarının miktarının artacağını aktarırken, ihtiyaç sahibi emeklilere de her ay düzenli 5 bin TL ödeneceğini duyurdu.

"KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLACAKLAR"

"KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLACAKLAR"

Kiracılara yönelik de vaatlerini açıklayan Altınok, "Evi olmayan vatandaşlarımız için konut projelerimiz olacak. Sosyal donatılarla kuşatacağız. Yeşil alanları ve spor kompleksleri olan konutlar inşa edeceğiz. Kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Binlerce konut yapacağız. Bütçemizin yüzde 8 ila 10’unu sosyal yardımlara ayıracağız. Daha başka projelerimiz de var. Yakında açıklayacağız.” dedi.

Altınok, rakibi Mansur Yavaş’ı da eleştirip “Ankara olması gerektiği yerde değil. Ankara’nın beş yılı kayıp. Ulaşım ve trafik problemi had safhada. Dünyada, Ankara haricinde, havalimanından şehre kadar metrosu olmayan bir ülke başkenti yok. Başkenti, eser ve hizmetlerle donatacağız; turizm kenti yapacağız. Tarımda ihracat yapan şehir olacak” dedi. 6 Şubat depreminin acısını hatırlatan Turgut Altınok “Kentsel dönüşüm çok önemli. Ankara’nın da başına böyle bir felaket gelebilirdi. Beş yıl içinde yapılan bir metrekarelik kentsel dönüşüm projesi yok” ifadelerini kullandı.

Altınok, Ankara’yı AK Parti yönetirken bütçenin yüzde 8’inin sosyal yardımlara aktarıldığını, CHP ile bu oranın yüzde 4’e düştüğünü söyleyip “Ankaralılar bize güvensin. Vatandaşın parasını vatandaşa vereceğiz. Hazırlıklarımız var. Biz, laf olsun, oy alalım diye hesaplar yapmıyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara emekli konut turgut altinok
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