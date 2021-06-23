Emekliye kazanç masası! Temmuz ayında talepler iletilecek

Temmuz ayı emekliler için son derece kritik. Hem enflasyon rakamlarıyla yılın ikinci zammı belli olacak hem de önümüzdeki iki yıl için toplu sözleşme görüşmelerinde emekliler için talepler iletilecek. Emekliler için adeta kazanç masası olan bu görüşmelerde pek çok konu görüşülecek. 5.3 milyon emekliyi ilgilendiren bu talepler önümüzdeki 2 yılın da rotasını belirleyecek.