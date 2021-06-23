Emekliye kazanç masası! Temmuz ayında talepler iletilecek

Temmuz ayı emekliler için son derece kritik. Hem enflasyon rakamlarıyla yılın ikinci zammı belli olacak hem de önümüzdeki iki yıl için toplu sözleşme görüşmelerinde emekliler için talepler iletilecek. Emekliler için adeta kazanç masası olan bu görüşmelerde pek çok konu görüşülecek. 5.3 milyon emekliyi ilgilendiren bu talepler önümüzdeki 2 yılın da rotasını belirleyecek.
Temmuz ayında talepler iletilecek
Toplu sözleşme görüşmelerinde önümüzdeki iki yılın zam oranları konuşulacak, bunun yanında sosyal ve mali haklar için de iyileştirmeler karara bağlanacak. Toplu sözleşme ise ağustos ayında yapılacak. Ancak memur konfederasyonları taleplerini temmuz ayında kamu işverenine iletmeye hazırlanıyor. Hazırlıklar başlarken, talepler de gündeme geliyor.
EMEKLİLERİN TALEPLERİ NELER OLACAK?
Emeklilerin talepleri arasında zam, ulaşım, aile yardımı, bayram ikramiyesi gibi konular talep arasında yer alıyor.
Emekliler toplu ulaşımda yaş sınırının kaldırılmasını ve tüm emeklilerin bu fırsattan yararlanmasını istiyor.
İkinci olarak aile yardımı alanların bu yardımı emekli olduklarında da almaları talep ediliyor.
Zamlarda ise yüzdeli zamlara ilaveten seyyanen zam yapılması talepler arasında.
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