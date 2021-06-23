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Emekliye kazanç masası! Temmuz ayında talepler iletilecek

23.06.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 ve 2023 yılı için toplu sözleşme görüşmelerinde emekliler için talepler temmuz ayında iletilecek. Seyyanen zamdan, aile yardımına kadar pek çok konu masaya yatırılacak.

Temmuz ayı emekliler için son derece kritik. Hem enflasyon rakamlarıyla yılın ikinci zammı belli olacak hem de önümüzdeki iki yıl için toplu sözleşme görüşmelerinde emekliler için talepler iletilecek. Emekliler için adeta kazanç masası olan bu görüşmelerde pek çok konu görüşülecek. 5.3 milyon emekliyi ilgilendiren bu talepler önümüzdeki 2 yılın da rotasını belirleyecek.

Temmuz ayında talepler iletilecek

Toplu sözleşme görüşmelerinde önümüzdeki iki yılın zam oranları konuşulacak, bunun yanında sosyal ve mali haklar için de iyileştirmeler karara bağlanacak. Toplu sözleşme ise ağustos ayında yapılacak. Ancak memur konfederasyonları taleplerini temmuz ayında kamu işverenine iletmeye hazırlanıyor. Hazırlıklar başlarken, talepler de gündeme geliyor.

EMEKLİLERİN TALEPLERİ NELER OLACAK?

EMEKLİLERİN TALEPLERİ NELER OLACAK?
Emeklilerin talepleri arasında zam, ulaşım, aile yardımı, bayram ikramiyesi gibi konular talep arasında yer alıyor.
Emekliler toplu ulaşımda yaş sınırının kaldırılmasını ve tüm emeklilerin bu fırsattan yararlanmasını istiyor.
İkinci olarak aile yardımı alanların bu yardımı emekli olduklarında da almaları talep ediliyor.
Zamlarda ise yüzdeli zamlara ilaveten seyyanen zam yapılması talepler arasında.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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