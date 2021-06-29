20 Temmuz Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesinin ne zaman verileceğine çevrildi. Emeklilere temmuz ayında sağlanacak maaş zammı ve bayram ikramiyesi son zamanlarda en çok merak edilen konular arasına girdi. "Emekliye kurbanda ikramiye ne zaman ödenecek?" , "1100 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
Bayram ikramiyesinden yeni emeklilerin de faydalanma hakkı var. Bunun için en geç haziran ayının sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunmak gerekmekte.
Haziran ayında emeklilik için başvuru yapan vatandaşlar, emeklilere temmuz ayında sağlanan bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.
İkramiyeyi alabilmek için maaşın, bayramın kutlanacağı ay olan temmuz ayı içerisinde bağlanması gerekmekte.
Eğer temmuz ayında emekli aylığı bağlanırsa, bayram ikramiyesinden yararlanabileceksiniz.
Öte yandan, emekli aylığı temmuz ayından sonra bağlanırsa 2022'den itibaren bayram ikramiyesi alınabilir. Bu yılın ikramiyesi alınamaz.
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