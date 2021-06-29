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Emekliye kurbanda ikramiye ne zaman ödenecek? 1100 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

29.06.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayının sonuna gelinmesiyle yüz binlerce emekli, temmuz ayında alacağı bayram ikramiyesine ilişkin araştırma yapmaya başladı. Emekliler temmuz ayında hem bayram ikramiyesi hem de maaş zammı alacak. Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başlayacak. "Emekliye kurbanda ikramiye ne zaman ödenecek?" , "1100 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

20 Temmuz Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesinin ne zaman verileceğine çevrildi. Emeklilere temmuz ayında sağlanacak maaş zammı ve bayram ikramiyesi son zamanlarda en çok merak edilen konular arasına girdi. "Emekliye kurbanda ikramiye ne zaman ödenecek?" , "1100 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Bayram ikramiyesinden yeni emeklilerin de faydalanma hakkı var. Bunun için en geç haziran ayının sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunmak gerekmekte.
Haziran ayında emeklilik için başvuru yapan vatandaşlar, emeklilere temmuz ayında sağlanan bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.
İkramiyeyi alabilmek için maaşın, bayramın kutlanacağı ay olan temmuz ayı içerisinde bağlanması gerekmekte.
Eğer temmuz ayında emekli aylığı bağlanırsa, bayram ikramiyesinden yararlanabileceksiniz.
Öte yandan, emekli aylığı temmuz ayından sonra bağlanırsa 2022'den itibaren bayram ikramiyesi alınabilir. Bu yılın ikramiyesi alınamaz.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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