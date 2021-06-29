20 Temmuz Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesinin ne zaman verileceğine çevrildi. Emeklilere temmuz ayında sağlanacak maaş zammı ve bayram ikramiyesi son zamanlarda en çok merak edilen konular arasına girdi. "Emekliye kurbanda ikramiye ne zaman ödenecek?" , "1100 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...