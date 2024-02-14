Emekliye maaş promosyonu için bankalar düğmeye bastı! Listeler güncellendi, bazıları en düşük emekli maaşını geçti

SSK, Bağkur ve memur emeklilerin zam oranı yüzde 49.25 olurken en düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye çıkarıldı.Geçtiğimiz hafta ek zamların hesaplara yatmasının ardından bankalar da emekli maaş promosyonu miktarlarını güncelledi. Bazı bankaların promosyon miktarları en düşük emekli maaşını aştı. İşte bankaların güncel listesi...

