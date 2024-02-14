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Emekliye maaş promosyonu için bankalar düğmeye bastı! Listeler güncellendi, bazıları en düşük emekli maaşını geçti

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.02.2024 14:41 | Son Güncelleme:
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Emekli maaşı zammının belli olmasının ardından ek gelir elde etmek isteyen milyonlarca emekli vatandaş, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği araştırmaya koyuldu. Emeklilere yapılan ek zamların hesaplara yatmasının ardından bankalar listelerini güncelledi. Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor? İşte detaylar...

SSK, Bağkur ve memur emeklilerin zam oranı yüzde 49.25 olurken en düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye çıkarıldı.Geçtiğimiz hafta ek zamların hesaplara yatmasının ardından bankalar da emekli maaş promosyonu miktarlarını güncelledi. Bazı bankaların promosyon miktarları en düşük emekli maaşını aştı. İşte bankaların güncel listesi...

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ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilerden;

• 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

• 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

• 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

• 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Emeklilerin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecek.

VAKIFBANK

VAKIFBANK

1 aya isabet eden emekli aylığı tutarı;

• 3.500 TL ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL,

• 3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL,

• 7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL,

• 10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 7.500 TL' ye varan nakit promosyon kazanıyor.

Banka 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden ve promosyona esas emekli aylığını İş Bankası hesabına aktaran emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.

Maaş Tutar Aralığı - Promosyon Tutarı

• 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

• 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

• 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

• 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'de tüm emeklilere 12.000 TL'ye kadar varan nakit promosyon imkanı mevcut. 1 Eylül 2023 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1000 TL ek nakit ödül ödeniyor.

TÜRKİYE FİNANS

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa promosyon talebinde bulunan müşterilere;

• 3.499 TL'ye kadar emekli aylığını alanlara 5.000 TL'ye kadar

• 3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli aylığını alanlara 6.000 TL'ye kadar

• 7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli aylığını alanlara 10.000 TL'ye kadar

• 10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

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"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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