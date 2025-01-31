Emekliye ödenecek promosyon ücretleri belli oldu! İşte banka banka verilen ücretler...

Kamu ve özel bankaların emekliler için ne kadar promosyon vereceği merak ediliyor. Bankaların promosyon yarışı kızışırken kazançlı çıkanlar ise emekliler oluyor. Hangi bankanın ne kadar promosyon vereceği merak edilirken birçok bankada ödemeler 24 bin TL'ye dayandı.