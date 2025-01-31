Emekliye ödenecek promosyon ücretleri belli oldu! İşte banka banka verilen ücretler...

Kamu ve özel bankaların emekliler için ne kadar promosyon vereceği merak ediliyor. Bankaların promosyon yarışı kızışırken kazançlı çıkanlar ise emekliler oluyor. Hangi bankanın ne kadar promosyon vereceği merak edilirken birçok bankada ödemeler 24 bin TL'ye dayandı.
2025 yılında emekli olanlar veya maaşını en yüksek promosyon ücreti veren bankaya taşımak isteyen emekliler güncel promosyon ücretlerini merak ediyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Şubat ayı ile birlikte bankalardaki promosyon ücretlerinde nasıl teklifler var? İşte detaylar...
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme yapılacak.
Ayrıca, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye
12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacak.
15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulacak.
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.
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