Emekliye seyyanen zamda SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Erdoğan'ı işaret etti, yeni tarihi verdi! 'Son dakika açıklama gelebilir'

SSK ve Bağkur emeklilerine verilen yüzde 49.25 zam yetersiz kalırken hükümetin emekliler için destek paketi çalışmaları yaptığı konuşuluyor. Emeklilerin gözü seyyanen zamdayken bir açıklama da SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Erdursun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek, "Son dakika açıklama gelebilir" dedi. Erdursun seyyanen zam için beklentisinin nisan ve mayıs ayları olduğunı söyledi.

