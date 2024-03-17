Emekliye seyyanen zamda SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Erdoğan'ı işaret etti, yeni tarihi verdi! 'Son dakika açıklama gelebilir'

SSK ve Bağkur emeklilerine verilen yüzde 49.25 zam yetersiz kalırken hükümetin emekliler için destek paketi çalışmaları yaptığı konuşuluyor. Emeklilerin gözü seyyanen zamdayken bir açıklama da SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Erdursun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek, "Son dakika açıklama gelebilir" dedi. Erdursun seyyanen zam için beklentisinin nisan ve mayıs ayları olduğunı söyledi.
"Bayram ikramiyesi netleşti, 3 bin lira oldu. 31 Mart 2024'e kadar emeklilik için müracat edenler bayram ikramiyesinden yararlanacaklar."
"Son dakika Cumhurbaşkanı'ndan açıklama gelebilir emekli aylıklarıyla ilgili ama artık mart ayında emeklinin cebine ekstra bir şey gelmeyeceğini anladık."
"Nisan ayında bir düzenleme olacaksa olur. Seçim öncesinde vermeyip nisan ayına bırakmak biraz saçma bir durum."
"Zorunlu olarak 1 Temmuz'da zaten memura, memur emeklisine, SSK ve Bağkur emeklisinin aylıklarında artış olacak."
"Asgari ücrette artış olmayacak demişti hükümet ama asgari ücrete artış yapmazsa emeklinin aylığına artış yapamaz."