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Emekliye seyyanen zamda yeni kulis! SGK Uzmanı İsa Karakaş çok yakın olan o tarihi açıkladı: ‘Tamamen tersine dönebilir…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.03.2024 07:58
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Emekliye seyyanen zam var mı? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilikte son dakika gelişmeleri neler? SGK Başuzmanı İsa Karakaş Ankara’dan son kulis bilgilerini anlattı. Karakaş, seyyanen zam ile ilgili son haftaya dikkat çekerek, "Emeklilere benim öngörüm seçim gününe kadar bir düzenleme yapılabilir yönünde” dedi. 2000-2008 arası kademeli emeklilik bekleyenler için de SGK’yı işaret etti.

Emekli seyyanen zam, memur 3600 ek gösterge, 2000-2008 arası işe girişi olan sigortalılar kademeli emeklilik, okurken çalışanlar staj ve çıraklık, Bağ-Kur’lular prim eşitleme, taşeron ise kadro ile ilgili düzenleme beklerken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, tüm bu konularda en yeni kulis bilgilerini paylaştı. Emeklilerin sosyal yardım değil seyyanen zam istediğini dile getiren uzman isim, 3600 ek göstergenin maaşlara hiçbir getirisi olmayacağını söyledi. Kademeli emeklilik bekleyenler içinse muhalefet partilerinin emeklilerden sonra en çok kademeli emeklilik için kanun teklifi verdiğini belirtti.

EMEKLİ KART UYGULAMASINDAKİ DESTEKLER YENİ DEĞİL

TGRT Haber’de yer alan habere göre SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilere verilecek 'Emekli Kart' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, verilen desteklerin yeni olmadığını dikkat çekerek şunları söyledi:

Anlık Borsa

"Bu kart meselesi yeni bir uygulama değil. Aile Bakanlığı vasıtasıyla yardımlar yapılıyor. Muhtaç olan emekliler ile ilgili, gelirlerine bakılarak yardım yapılması söz konusu oluyor. Devlet yardımları zaten yapılıyor. Burada gelir testi yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları var. Onlar bunları yapıyor. Gelirine ve mal varlığına bakılacak. O kartın amacı gıda, elektrik ve doğal gaz yardımları yapılıyor.

Emeklileri sosyal yardımlara yaklaştırmak her ne kadar iyi niyetli olsa da iyi karşılanmıyor. Emekli ben yıllarca prim ödedim. Neden sosyal yardım alıyorum diyor. Devlet hiç prim ödememiş kişilere 65 yaş yardımı zaten veriyor. Engelli olanlara prim ödemese bile, muhtaç olanlara 40’a varan destek var. Doğalgaz ve elektrik yardımı zaten yapılıyor."

EMEKLİ SOSYAL YARDIMLARA TEPKİ GÖSTERİYOR, SEYYANEN ZAM İSTİYOR

EMEKLİ SOSYAL YARDIMLARA TEPKİ GÖSTERİYOR, SEYYANEN ZAM İSTİYOR

Seçim öncesi yapılan anketlerde sosyal yardım değil seyyanen zammın yüzde 60 oranda istendiğini dikkat çeken İsa Karakaş, "Nisanda beklediler olmadı. Ocakta beklendi o da olmadı. Emeklilerin istediği seyyanen zamdır. Sosyal yardımlar hükümet için avantaj değil dezavantaja dönüşür. Güven bunalımına dönüşür" dedi.

SEÇİM ÖNCESİ SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

SEÇİM ÖNCESİ SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

Karakaş, seyyanen zam ile ilgili son haftaya dikkat çekerek, "Emeklilere benim öngörüm seçim gününe kadar bir düzenleme yapılabilir yönünde. Önümüzdeki hafta bu güne kadar sinyal gelir somut adım atılırsa sonuç tamamen seçimler için tersine dönebilir." dedi.

"ASKERLER, POLİSLER VE MEMURLARIN BORÇLANMA HAKKI VERİLMELİ"

"ASKERLER, POLİSLER VE MEMURLARIN BORÇLANMA HAKKI VERİLMELİ"

SGK ve Bağkurlu'ların EYT'de askerlik borçlanma hakkından faydalandığını dikkat çeken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik hakkı elde edemeyen memurlar sorununu da dile getirdi. Karakaş, "Askerlerimiz, polislerimiz ve devlet memurlarımızın çok basit sorunumuz var. EYT yasası çıktı. Bütün SGK'lılar yararlandı. Askerlik borçlanmasıyla EYT'li oldu. Bu sorunu ele alırsak. bu kişilerin sayısı SGK'lıların onda biri değil.  Bu basit bir düzenleme. Anayasa'nın eşitlik ilkesi var. Emekli Sandığı'nda bununla ilgili bir boşluk var.

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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