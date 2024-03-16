Emekliye seyyanen zamda yeni kulis! SGK Uzmanı İsa Karakaş çok yakın olan o tarihi açıkladı: ‘Tamamen tersine dönebilir…’

Emekli seyyanen zam, memur 3600 ek gösterge, 2000-2008 arası işe girişi olan sigortalılar kademeli emeklilik, okurken çalışanlar staj ve çıraklık, Bağ-Kur’lular prim eşitleme, taşeron ise kadro ile ilgili düzenleme beklerken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, tüm bu konularda en yeni kulis bilgilerini paylaştı. Emeklilerin sosyal yardım değil seyyanen zam istediğini dile getiren uzman isim, 3600 ek göstergenin maaşlara hiçbir getirisi olmayacağını söyledi. Kademeli emeklilik bekleyenler içinse muhalefet partilerinin emeklilerden sonra en çok kademeli emeklilik için kanun teklifi verdiğini belirtti.

EMEKLİ KART UYGULAMASINDAKİ DESTEKLER YENİ DEĞİL

TGRT Haber’de yer alan habere göre SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilere verilecek 'Emekli Kart' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, verilen desteklerin yeni olmadığını dikkat çekerek şunları söyledi:



