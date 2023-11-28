EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı refah payı ile artıyor! Kuruşu kuruşuna hesap: 7500 TL üzerinde aylık alanlar için emekli maaşı tablosu ortaya çıktı

Son dakika haberi… Emekliye zam düzenlemesi ile 17 milyona yakın kişinin maaşları Ocak 2024’te artacak. Yıl sonuna yaklaşırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncülüğünde, emekli zammı başta olmak üzere asgari ücret ve memur zammı için bütçe çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yeni yılda emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için 2 düzenleme ise yolda…



EMEKLİ ZAMMINDA TABLO ORTAYA ÇIKTI

HEM KÖK MAAŞI ARTACAK HEM DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİDEN BELİRLENECEK Sabah’tan Mete Dirice’nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 Ocak ayında emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için yapılacak 2 düzenleme için bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Bakan Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla vatandaşların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesiyle, koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.

Merkez Bankası Kasım ayında politika faizini yüzde 40 düzeyine çıkararak sıkı para politikasında kararlı olduğunu mesajını piyasalara verdi. 500 baz puanlık artış ile Gaye Erkan'ın göreve gelmesiyle 3.150 baz puan faiz artırımı gerçekleşmiş oldu.

TÜRK LİRASI DEĞERLENME SÜRECİNDE 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 36 düzeyinde olurken son yapılan faiz artırımı ile TL reel getiri patikasına giriş yaptı. Bununla beraber döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısı minimize olurken, KKM'den TL mevduata geçişler hızlandı.