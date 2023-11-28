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EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı refah payı ile artıyor! Kuruşu kuruşuna hesap: 7500 TL üzerinde aylık alanlar için emekli maaşı tablosu ortaya çıktı

28.11.2023 14:26 | Son Güncelleme:
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Son dakika: En düşük emekli maaşı ve emekli kök maaşı zammı 2024 Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası refah payı hariç belli olacak. Yeni yıla kısa bir süre kala emekli zammı için ekonomi yönetimi bütçe çalışmalarını hızlandırdı. SSK, Bağ-Kur ve Emek Sandığı kapsamındaki emekliler için emekliye zam düzenlemesinde detaylar ortaya çıktı. En düşük emekli maaşı dahil ek ödemeli maaş tablosu kuruşu kuruşuna hesaplandı.

Son dakika haberi… Emekliye zam düzenlemesi ile 17 milyona yakın kişinin maaşları Ocak 2024’te artacak. Yıl sonuna yaklaşırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncülüğünde, emekli zammı başta olmak üzere asgari ücret ve memur zammı için bütçe çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yeni yılda emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için 2 düzenleme ise yolda…


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Sabah’tan Mete Dirice’nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 Ocak ayında emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için yapılacak 2 düzenleme için bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Bakan Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla vatandaşların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesiyle, koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.
Merkez Bankası Kasım ayında politika faizini yüzde 40 düzeyine çıkararak sıkı para politikasında kararlı olduğunu mesajını piyasalara verdi. 500 baz puanlık artış ile Gaye Erkan'ın göreve gelmesiyle 3.150 baz puan faiz artırımı gerçekleşmiş oldu.

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2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 36 düzeyinde olurken son yapılan faiz artırımı ile TL reel getiri patikasına giriş yaptı. Bununla beraber döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısı minimize olurken, KKM'den TL mevduata geçişler hızlandı.

ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

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Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Kasım'da ise bu rakam yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçti.
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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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