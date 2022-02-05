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En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! Sürpriz liste…

05.02.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el araç piyasasında indirim söz konusu olmuş ancak araç alacaklar bu indirimi yeterli bulmamıştı. Peki araba fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek?" En fazla satılan ikinci el araçlar hangisi?” İşte son dakika haberinin detayları…

2021 yılının son haftalarından bu zamana kadar ekonomi piyasalarında devam eden dalgalı hareketlerden en çok etkilenen sektörlerden biri, otomotiv sektörü oldu.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2022 yılının ilk ayına ait verileri resmen açıkladı. Bu raporlara göre Türk otomobil ve hafif ticari pazarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 oranında azaldı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayından beri devam eden düşüş süreci böylece yeni yıla da taşınmış oldu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 adet olarak gerçekleşti. Sadece otomobil satışları yüzde 17,9 oranında düşüş yaşayıp 29 bin 20 adede geriledi. Hafif ticari pazarındaki artış ise devam ediyor. Bu bağlamda yüzde 8,9 oranında artan hafif ticari pazarında 9 bin 111 adetlik satış gerçekleşti.
Segmentlere baktığımızda tabii ki pazarın yüzde 91,7'sinin vergi oranı düşük A, B ve C segmentlerinden oluştuğunu görüyoruz. Bu üçlü arasındaki lider ise 13.868 adet ile pazarın yüzde 47.8'ini kapsayan C segmenti. Yüzde 42,8 ile birlikte B segmenti ikinci sıraya yerleşiyor.

VATANDAŞ İKİNCİ ELE YÖNELDİ

Küresel çip krizinin bu yıl da devam edeceği beklentisiyle sıfır otomobil sayısı azalırken ikinci ele arabaya olan talep arttı. İkinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın verilerine göre en çok satılan ikinci el otomobiller belli oldu.

İşte ikinci el araçta en çok satan otomobillerin sıralı listesi...

En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! Sürpriz liste…

2017 - FIAT Egea- 1.3 MultiJet Dizel Easy Manuel 95 Sedan
2017- RENAULT Megane - 1.5 DCI Dizel Touch Otomatik 110 Sedan
2016 - VOLKSWAGEN Passat - 1.6 TDI BMT Dizel Comfortline Otomatik 120 Sedan
2020 - FIAT Egea - 1.4 Fire - Benzin Easy Manuel 95 Sedan
2021 - HONDA Civic - 1.6 i-VTEC Eco Gaz/Benzin Elegance Otomatik 125 Sedan
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