En düşük emeklilik gün sayısı kaçtır? Düşük gün sayısı ile emekli olunur mu?

Emekli olmak için bekleyen pek çok kişinin aklında sorular varken bunlardan birisi “düşük gün sayısı ile emekli olunur mu?” Emeklilik hesaplamaları sigorta başlangıç tarihinizden, prim gün sayınıza, erkekseniz askerlik gün sayınıza, kadınsanız doğurduğunuz çocuk sayısına kadar değişmektedir. En düşük emeklilik gün sayısı ile ilgili detaylar haberimizde.

Bağ-Kur’dan emekli olmak için en düşük gün sayısı kaçtır?

Bağ-Kur’lular sigorta başlangıç tarihi 1999’dan sonra olanlar için 5400 gün prim ve 61 yaş şartlarına tabiidir. Yaşınız doldurdunuz, ancak primlerinizi tamamlamadıysanız; emekli olamazsınız.

Emeklilik için yaşla birlikte 5400 prim gününü de doldurmanız gerekmektedir. Yaşı da doldurmadıysanız primleri ödedikten sonra 61 yaşınıza girdiğinizde emekli olabilirsiniz.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi Bağ-Kur’dan az primle emekli olunamamaktadır.

1999’DAN ÖNCE BAĞ-KUR’LU OLAN BİRİ KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLUR? 1999’dan önce Bağ-Kur’lu olduysanız ve askerliğinizi Bağ-Kur başlangıcından önce yaptıysanız askerlik sürenizin 2 ayını borçlanmanız halinde, emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ve 53 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim gün sayınızı tamamlayıp 53 yaşını da doldurduysanız emekli olabilirsiniz.