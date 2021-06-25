En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Gözler temmuz ayında!

Bu zamlar yapılırken enflasyon rakamlarına göre belirlenmektedir. 2021 yılı başında yapılan zam aralık ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenmiş, memur ve emekliler maaşlarını zamlı almıştı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla da memur ve emekliye yapılacak zam oranı da kesinleşecek. Ancak şimdiden en düşük maaş hesaplamaları yapıldı.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandığı için bu rakamları baz alarak konuşmak gerekiyor. Buna göre ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor.

İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonları, net memur ve emekli zammı ile fark oranını tayin edecek. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 3 bin 21 TL’ye çıkmıştı.

Haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3 bin 214 TL’ye çıkması bekleniyor.

Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti.