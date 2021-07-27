FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?

27.07.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce memurun merakla beklediği zam için görüşmeler devam ediyor. Memurlar için zam talebinde bulunan Memur-Sen, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yüzde 21, 1 Ocak 2023’den itibaren ise yüzde 17’lik zam teklif etti. Haziran ayı enflasyon oranın da açıklanmasıyla beraber, en düşük memur maaşları belli oldu. 2021 yılının il 6 ayı için memur maaş zam oranı yüzde 8,45 olarak açıklandı.

Binlerce memurun beklediği zam oranı 5 Temmuz itibariyle belli oldu. Bu kapsamda yılın ilk 6 ayı için açıklanan enflasyon oranı yüzde 8,45 oldu. Bu durumda memur maaşlarına toplu sözleşme oranında belirlenen yüzde 3’e ilave olarak yüzde 5,45 zam yapılacak. Peki 2021 yılı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

TÜİK'in yılın ilk yarısını kapsayan enflasyon rakamlarını açıklamasıyla kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.
Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

En düşük memur aylığı 4 bin 881 liraya yükseldi

En düşük memur aylığı 4 bin 881 liraya yükseldi
2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 olarak açıklandı. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz ayı itibariyle geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı.
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükseldi.
Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış sağlandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

Şehirlerarası otobüste yakalandı! "Kendimi iyi hissediyordum"

Şehirlerarası otobüste yakalandı! "Kendimi iyi hissediyordum"

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Altın fiyatları kritik seviyeye yaklaştı

Altın fiyatları kritik seviyeye yaklaştı

Gıda satın alırken buna mutlaka dikkat edin!

Gıda satın alırken buna mutlaka dikkat edin!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.