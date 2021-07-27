En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?

Binlerce memurun beklediği zam oranı 5 Temmuz itibariyle belli oldu. Bu kapsamda yılın ilk 6 ayı için açıklanan enflasyon oranı yüzde 8,45 oldu. Bu durumda memur maaşlarına toplu sözleşme oranında belirlenen yüzde 3’e ilave olarak yüzde 5,45 zam yapılacak. Peki 2021 yılı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

TÜİK'in yılın ilk yarısını kapsayan enflasyon rakamlarını açıklamasıyla kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

En düşük memur aylığı 4 bin 881 liraya yükseldi 2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 olarak açıklandı. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz ayı itibariyle geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı.

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükseldi.