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En uygun kırtasiye ürünleri! BİM, A101, ŞOK'a kırtasiye ürünleri geldi mi, ne zaman gelecek?

13.08.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala okul alışverişi yapacak milyonlarca öğrenci ve öğrenci velileri A101, ŞOK ve BİM'e kırtasiye malzemelerinin gelip gelmediğini araştırıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirleri olan A101, BİM ve ŞOK marketlerde kırtasiye ürünleri her sene uygun fiyatıyla müşterilere sunuluyor.

A101, BİM ve ŞOK marketlerde kalem, silgi, çanta, defter gibi kırtasiye malzemeleri her sene uygun fiyatıyla milyonlarca öğrencinin beğenisine sunuluyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala okul alışverişleri yapılmaya başlandı. Satılacak olan kırtasiye malzemeleri A101, BİM, ŞOK kataloglarında yer alıyor.

A101, BİM VE ŞOK'A KIRTASİYE MALZEMELERİ GELDİ Mİ?

Türkiye'nin en çok tercih edilen zincir marketlerinden biri olan BİM'de kırtasiye ürünleri satışa sunuldu. Kampanya 13 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak ve afişteki her üründen en az 9 bin adet satışa sunulacak.
BİM'de sulu kapak defter 29,90 TL'den satılacak. A4 desenli çıtçıtlı zarf dosya 2,95 TL, 13 bölmeli evrak dosyası 12,90 TL'den müşterinin beğenisine sunulacak.
Mantar pano 12,50 TL, maket bıçağı 4,95 TL, 12'li Jumbo yıkanabilir keçeli kalem 18,90 TL, 12'li Jumbo keçeli kalem 9,90 TL, tel zımba makinesi 7,90 TL olacak.
A101 ve ŞOK marketlerin kataloglarında kırtasiye ürünleri henüz yer almadı.

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Anahtar Kelimeler:
a101 Bim Şok
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