Temmuz ayına gelinmesiyle "Enflasyon rakamları açıklandı mı?" , "TÜİK Haziran ayı enflasyonunu ne zaman açıklayacak?" sorularının araştırmaları hız kazandı. Haziran ayı enflasyon rakamı kritik öneme sahip çünkü söz konusu veriler açıklandığında 6 aylık enflasyon oranları ortaya çıkacak ve milyonlarca memurun ve emeklinin beklediği zam oranları belli olacak. İşte ayrıntılar...
Haziran ayı enflasyonu açıklandı mı?
6 aylık enflasyon verisinin belli olmasında kritik öneme sahip haziran ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadı.
Haziran ayı enflasyonu TÜİK tarafından yarın (5 Temmuz) 10.00'da açıklanacak.
Haziran enflasyonun da açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon oranları belli olacak ve maaşlara yapılacak zam oranları öğrenilecek.
MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor.
İlk 5 aylık enflasyon oranının 6.39 olduğu duyurulmuştu. Haziran ayı enflasyonu sıfır olarak açıklansa dahi memurlar ve emekliler yüzde 6.39'luk zammı hesaplarında görecek.
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