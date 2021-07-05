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Enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Haziran ayı enflasyonunu ne zaman açıklayacak?

05.07.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Enflasyon rakamları açıklandı mı?" , "TÜİK Haziran ayı enflasyonunu ne zaman açıklayacak?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon verileri temmuz ayında açıklanacak. Haziran ayı verileri açıklandığında 6 aylık enflasyon oranları belli olacak böylece emekliler ile memurların maaşına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. İşte ayrıntılar...

Temmuz ayına gelinmesiyle "Enflasyon rakamları açıklandı mı?" , "TÜİK Haziran ayı enflasyonunu ne zaman açıklayacak?" sorularının araştırmaları hız kazandı. Haziran ayı enflasyon rakamı kritik öneme sahip çünkü söz konusu veriler açıklandığında 6 aylık enflasyon oranları ortaya çıkacak ve milyonlarca memurun ve emeklinin beklediği zam oranları belli olacak. İşte ayrıntılar...

Haziran ayı enflasyonu açıklandı mı?

6 aylık enflasyon verisinin belli olmasında kritik öneme sahip haziran ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadı.
Haziran ayı enflasyonu TÜİK tarafından yarın (5 Temmuz) 10.00'da açıklanacak.
Haziran enflasyonun da açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon oranları belli olacak ve maaşlara yapılacak zam oranları öğrenilecek.

MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor.
İlk 5 aylık enflasyon oranının 6.39 olduğu duyurulmuştu. Haziran ayı enflasyonu sıfır olarak açıklansa dahi memurlar ve emekliler yüzde 6.39'luk zammı hesaplarında görecek.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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