Enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Haziran ayı enflasyonunu ne zaman açıklayacak?

Temmuz ayına gelinmesiyle "Enflasyon rakamları açıklandı mı?" , "TÜİK Haziran ayı enflasyonunu ne zaman açıklayacak?" sorularının araştırmaları hız kazandı. Haziran ayı enflasyon rakamı kritik öneme sahip çünkü söz konusu veriler açıklandığında 6 aylık enflasyon oranları ortaya çıkacak ve milyonlarca memurun ve emeklinin beklediği zam oranları belli olacak. İşte ayrıntılar...

Haziran ayı enflasyonu açıklandı mı?

6 aylık enflasyon verisinin belli olmasında kritik öneme sahip haziran ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadı.

Haziran ayı enflasyonu TÜİK tarafından yarın (5 Temmuz) 10.00'da açıklanacak.

Haziran enflasyonun da açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon oranları belli olacak ve maaşlara yapılacak zam oranları öğrenilecek.

MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK? Emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor.