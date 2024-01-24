Erdoğan isim vermedi, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez konuştu: Akla ziyan dedikodularla...

Erdoğan, Erkan'ın ismini vermeden şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası rezervleri artıyor harekete geçiyorlar. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar yürütüyorlar.Tüm umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları, daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratmakta kararlıyız. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz"

