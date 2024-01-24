Erdoğan isim vermedi, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez konuştu: Akla ziyan dedikodularla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde hakkındaki iddialarla tartışmaların odağındaki isim Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili konuştu. Konuşmasında Erkan'ın ismini yer vermeden iddialara tepki gösteren Erdoğan, "Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz" açıklamasını yaptı.
Merkez Bankası Başkanı Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babasıyla ilgili CİMER'e yapıldığı iddia edilen şikayet gündem oldu. Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etti.
Söz konusu iddiaya ilişkin Merkez Bankası Başkanı geçtiğimiz günlerde iddialara ilişkin, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım" açıklamasını yaptı.
İddiaların ardından sosyal medyada Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden ayrılacağı öne sürüldü.
İddialar sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'a yönelik ilk kez konuştu.
Erdoğan, Erkan'ın ismini vermeden şu ifadeleri kullandı:
"Merkez Bankası rezervleri artıyor harekete geçiyorlar. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar yürütüyorlar.Tüm umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları, daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratmakta kararlıyız. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz"