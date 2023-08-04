Erken emekliliğin formülü İş Kanunu’nda gizli! ‘EYT’yi kaçırdım’ diye üzülenlere yeni fırsat: Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olanlar…

Çalıştığı halde girişi olmayan, geç bildirilen binlerce kişi EYT yasasından yararlanabilmek için iş mahkemelerine başvurdu. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olmasına karşın primi yatırılmayanlar dava sürecini başlatırken, İş Kanunu'ndaki bazı detaylar hem emeklilik kapısı açıyor hem de geliri artırıyor.

Sabah’ın haberine göre, çalıştığı halde işe başlangıcı bildirilmeyen ya da geç bildirilen dava açma hakkına sahip bulunuyor. Bu şekilde sigortasız çalışanlar sadece hizmet tespit davası değil, kıdem, ihbar, fazla mesai ücreti, kullanılmayan izin ücreti gibi işçilik alacakları için dava açabiliyor. Hem hizmet tespiti hem alacaklar için ayrı dava açılması gerekiyor. Ekim 2018'den itibaren başlayan uygulama nedeniyle işçilik alacakları için dava açmadan önce arabulucuya gitmek gerekiyor.