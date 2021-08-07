Erken emeklilik artık mümkün! SGK'den dev rehber

Cinsiyete bağlı olarak değişen borçlanma ile erken emekli olabilmek mümkün. Örneğin erkekler askerlik borçlanması ile kadınlar da doğum borçlanması ile emeklilik tarihlerini öne çekebilir. Emeklilikle ilgili pek çok sorunuz olduğunu biliyoruz. Sizler için A’dan Z’ye tüm soruların yanıtını SGK’dan aldığımız bilgilerle yanıtladık.

NASIL ERKEN EMEKLİ OLUNUR?

Çalışma hayatına başlayan pek çok kişi emeklilik yaşını hesaplıyor. Ülkemizde bazı kişilere erken emeklilik şansı tanınıyor. Örneğin ağır engelli çocuğu olan kadınlar bu haktan yararlanabiliyor, tabii oldukları emeklilik şartlarından daha erken aylık bağlanıyor.

Borçlanma ile erken emeklilik mümkün. Şöyle ki Sigortadan önce askerlik yapanlar bu süreleri borçlandığında 1 yıl erken emekli olur. Kadınlar sigortadan sonra 3 çocuğu borçlanarak 6 yıl kazanabilir. Ayrıca bazı mesleklerde yıpranma ile erken emeklilik imkanları da bulunmaktadır.

Çalışmaya başladığı tarihten önce malul olanlar, engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar, çalışma gücü kaybı olanlar, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar, erken yaşlandığı tespit edilenler de erken maaş alabilmektedir.

EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIR? Ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunur.