FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Erken emeklilik artık mümkün! SGK'den dev rehber

Erken emeklilik artık mümkün! SGK'den dev rehber

07.08.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK emeklilikle ilgili olarak dev bir rehber hazırladı. Erken emeklilikten, maaş hesaplamasına; statünün nasıl belirlendiğinden, promosyon miktarına kadar pek sorunuzun cevabını bu rehberden bulabilirsiniz. Ayrıntılar haberimizde…

Cinsiyete bağlı olarak değişen borçlanma ile erken emekli olabilmek mümkün. Örneğin erkekler askerlik borçlanması ile kadınlar da doğum borçlanması ile emeklilik tarihlerini öne çekebilir. Emeklilikle ilgili pek çok sorunuz olduğunu biliyoruz. Sizler için A’dan Z’ye tüm soruların yanıtını SGK’dan aldığımız bilgilerle yanıtladık.

NASIL ERKEN EMEKLİ OLUNUR?

Çalışma hayatına başlayan pek çok kişi emeklilik yaşını hesaplıyor. Ülkemizde bazı kişilere erken emeklilik şansı tanınıyor. Örneğin ağır engelli çocuğu olan kadınlar bu haktan yararlanabiliyor, tabii oldukları emeklilik şartlarından daha erken aylık bağlanıyor.
Borçlanma ile erken emeklilik mümkün. Şöyle ki Sigortadan önce askerlik yapanlar bu süreleri borçlandığında 1 yıl erken emekli olur. Kadınlar sigortadan sonra 3 çocuğu borçlanarak 6 yıl kazanabilir. Ayrıca bazı mesleklerde yıpranma ile erken emeklilik imkanları da bulunmaktadır.
Çalışmaya başladığı tarihten önce malul olanlar, engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar, çalışma gücü kaybı olanlar, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar, erken yaşlandığı tespit edilenler de erken maaş alabilmektedir.

EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?

EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?
Ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunur.
Ortalama aylık kazanç; hesaplanan ortalama günlük kazancın 30 katıdır. Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 olarak uygulanır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ee eee nerde bilgi???
devamı yok haberin şaçmalıyorsunuz artık
Eee rehber nerdee

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olur mu? Kararını verdi

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olur mu? Kararını verdi

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Haydi şimdi sıra sizde

Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Haydi şimdi sıra sizde

ATM’den yapılan EFT’lerin işlem ücretlerine zam!

ATM’den yapılan EFT’lerin işlem ücretlerine zam!

Ülkeyi ayağa kaldıran hata! Hesaplarına bakınca şoke oldular

Ülkeyi ayağa kaldıran hata! Hesaplarına bakınca şoke oldular

Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak

Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Dikkat! Yaş şartı ile emeklilik...

Dikkat! Yaş şartı ile emeklilik...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

İstanbul'dan köyüne döndü 28 bin adet dikti!

İstanbul'dan köyüne döndü 28 bin adet dikti!

Milyonlarca kişiye zam! Yeni maaşlar belli oluyor

Milyonlarca kişiye zam! Yeni maaşlar belli oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.