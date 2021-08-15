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Erken emeklilikte çok önemli ayrıntı! Geri çekiliyor...

15.08.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar erken emeklilikle ilgili yeni gelişmeleri ilgiyle takip ederken erken emekli olma yolları da sıklıkla araştırılıyor. Emekli olmak için gün sayan vatandaşları ilgilendiren pek çok ayrıntı bulunuyor. Özellikle emekli olmak için yapılan hesaplamalarda çok sayıda farklı kriter bulunurken, kimi detaylar çoğu kişi tarafından bilinmiyor. İşte erken emekli olabilmek için mutlaka bilinmesi gereken önemli ayrıntı...

Emekli olmak için gün sayan ve çeşitli araştırmalar yapan vatandaşları ilgilendiren pek çok ayrıntı bulunmakta. Bu ayrıntılar arasında tarih farklılığı da bulunuyor.
Belirli bir tarih sonrası sigortalı olan kişilerle bu tarih öncesinde sigortalı olan kişiler arasında farklı emeklilik hesaplamaları bulunuyor. İşte o detay...

ERKEN EMEKLİLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAY!

Erken emeklilik ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Kanunlara göre emekli olabilmek için yaş, yıl ve prim şartlarının hepsinin aynı anda yerine gelmesi gerekmekte.

9 EYLÜL 1999 ÖNCESİ VE SONRASI FARKLILIK GÖSTERİYOR

9 EYLÜL 1999 ÖNCESİ VE SONRASI FARKLILIK GÖSTERİYOR
İşe ilk girmiş olduğunuz yani ilk sigorta primlerinizin yatırıldığı tarihe göre de ne zaman emekli olacağınız belirlenmekte. Burada önemli detaylar biri olarak, 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan kişiler ile sonrasında çalışanlar arasında oldukça farklı emeklilik hesaplamaları bulunmakta.

BORÇLANMA YÖNTEMİ İLE ERKEN EMEKLİLİK

BORÇLANMA YÖNTEMİ İLE ERKEN EMEKLİLİK
Emekli olmak için gerekmekte olan şartlardan prim şartını çalışarak veya kendiniz her ay ödeyerek tamamlayabiliyorsunuz. Yine uygulanan bir başka yöntem ise borçlanma yöntemi olarak bilinmekte.
Buna göre belli günleri satın alarak kullanabiliyorsunuz. Bu kullanabileceğiniz özel sürelerden birisi de askerlik olmakta. Askerlik günleri erkeklere hem prim günü kazandırmakta hem de erken emekli olmalarına imkan sağlamakta.
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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
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