Erzincan İliç’teki altın madeninde büyük facianın ardından büyük tehlike: Yağmur yağarsa ne olacak? İşte olası senaryolar…

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında istiflenen tonlarca toprak kaydı. Şu ana kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarında 9 işçiye ulaşılamazken, bölgeye çevre illerden AFAD ekipleri sevk edildi. Olaya ilişkin 4 Cumhuriyet savcısı ve 4 müfettiş görevlendirildi. Felaketin yaşandığı bölgede arama kurtarma faaliyetleri hızla sürerken şimdi herkes bundan sonrasını merak etmeye başladı. Erzincan’ı nasıl bir tehlike bekliyor? Göçük sonrası çevreye yayılan siyanürün etkisi ne olacak? Çevreye yayılan siyanürün yer altı sularına veya Fırat Nehri’ne ulaşması bölgesel bir felaketi tetikleyebilir. İşte uzman isimlerden gelen uyarıların detayları…

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

