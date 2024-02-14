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Erzincan İliç’teki altın madeninde büyük facianın ardından büyük tehlike: Yağmur yağarsa ne olacak? İşte olası senaryolar…

14.02.2024 10:26 | Son Güncelleme:
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Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde yaşanan çevre felaketi sonra bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yaşanan facianın ardından tüm Türkiye şimdi Erzincan’ı bekleyen büyük tehlikenin detaylarını merak ediyor. Metalürji Mühendisi Cemalettin Küçük bölgede yaşanan felaket sonrası yaptığı uyarıda tehlikenin devam ettiğini belirtti. Peki bölgede yağmur yağarsa ne olur? İşte herkesin korktuğu siyanür tehdidi ile ilgili yapılan o uyarıların detayları…

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında istiflenen tonlarca toprak kaydı. Şu ana kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarında 9 işçiye ulaşılamazken, bölgeye çevre illerden AFAD ekipleri sevk edildi. Olaya ilişkin 4 Cumhuriyet savcısı ve 4 müfettiş görevlendirildi. Felaketin yaşandığı bölgede arama kurtarma faaliyetleri hızla sürerken şimdi herkes bundan sonrasını merak etmeye başladı. Erzincan’ı nasıl bir tehlike bekliyor? Göçük sonrası çevreye yayılan siyanürün etkisi ne olacak? Çevreye yayılan siyanürün yer altı sularına veya Fırat Nehri’ne ulaşması bölgesel bir felaketi tetikleyebilir. İşte uzman isimlerden gelen uyarıların detayları…
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programına konuk olan Metalürji Mühendisi Cemalettin Küçük, bugün Erzincan'da bir altın madende yaşanan göçük sonrası çevreye yayılan siyanür hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Küçük, yetkililere çağrıda bulunarak tehlikenin devam ettiğini belirtti. Siyanürün yer altı sularına veya Fırat Nehri’ne ulaşması bölgesel bir felaketi tetikleyebilir

Saat 14.00 sularında Erzincan'ın İliç ilçesinde yer alan altın madeninde meydana gelen toprak kayması, kütlelerce siyanürlü toprağın işçilerin üzerine çökmesine neden olmuştu.

Saatlerdir süren arama çalışmalarına rağmen 9 işçiye ulaşılamazken, Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programına konuk olan Metalürji Mühendisi Cemalettin Küçük, "Madende kimyasal kullanılmıyordu" açıklamasında bulunan yetkililere "Lütfen halka yalan söylemeyin" diyerek seslendi. Siyanürün buharlaşarak rüzgarın da etkisiyle insan ve hayvanlar için tehlikeli olabileceğine dikkat çeken Küçük, şu ifadeleri kullandı:

OLASI TEHLİKELER

OLASI TEHLİKELER

Siyanürlü maden/cevher zenginleştirme işlemleri nedeniyle meydana gelme olasılığı bulunan ve geçmişte de yaşanmış, siyanür ve tehlikeli kimyasalların taşınması esnasında yaşanan kazalar, asidik madde içerikli atık barajı yıkılması ya da sızıntısı, membranın (geçirgenliği engelleyen zemin kaplaması) delinmesi sonrası siyanür içerikli çözeltinin yeraltı suyuna karışması ve taşma gibi ekolojik yıkıma neden olabilecek tehlikeler mevcut.

ERZİNCAN’DAKİ TEHLİKE: YAĞMUR NASIL ETKİLER?

ERZİNCAN’DAKİ TEHLİKE: YAĞMUR NASIL ETKİLER?

Erzincan İliç’te siyanür içerikli atık barajı yıkıldı. Milyonlarca ton siyanürlü toprak vadi boyunca kaydı. Maden bölgesinde kullanılan membran (geçirgenliği engelleyen zemin kaplaması) siyanürlü toprağın kaydığı bölgede yok. Dolayısıyla siyanürün toprağa ve yer altı sularına geçmesinin önünde bir engel kalmadı.

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Erzincan İliç Siyanür altın madeni Göçük haberler heyelan arama kurtarma çalışmaları
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