Erzincan İliç’teki altın madeninde büyük facianın ardından büyük tehlike: Yağmur yağarsa ne olacak? İşte olası senaryolar…

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında istiflenen tonlarca toprak kaydı. Şu ana kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarında 9 işçiye ulaşılamazken, bölgeye çevre illerden AFAD ekipleri sevk edildi. Olaya ilişkin 4 Cumhuriyet savcısı ve 4 müfettiş görevlendirildi. Felaketin yaşandığı bölgede arama kurtarma faaliyetleri hızla sürerken şimdi herkes bundan sonrasını merak etmeye başladı. Erzincan’ı nasıl bir tehlike bekliyor? Göçük sonrası çevreye yayılan siyanürün etkisi ne olacak? Çevreye yayılan siyanürün yer altı sularına veya Fırat Nehri’ne ulaşması bölgesel bir felaketi tetikleyebilir. İşte uzman isimlerden gelen uyarıların detayları…
Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programına konuk olan Metalürji Mühendisi Cemalettin Küçük, bugün Erzincan'da bir altın madende yaşanan göçük sonrası çevreye yayılan siyanür hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Küçük, yetkililere çağrıda bulunarak tehlikenin devam ettiğini belirtti. Siyanürün yer altı sularına veya Fırat Nehri’ne ulaşması bölgesel bir felaketi tetikleyebilir
Saat 14.00 sularında Erzincan'ın İliç ilçesinde yer alan
altın madeninde meydana gelen toprak kayması, kütlelerce siyanürlü toprağın
işçilerin üzerine çökmesine neden olmuştu.
Saatlerdir süren arama çalışmalarına rağmen 9 işçiye ulaşılamazken, Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programına konuk olan Metalürji Mühendisi Cemalettin Küçük, "Madende kimyasal kullanılmıyordu" açıklamasında bulunan yetkililere "Lütfen halka yalan söylemeyin" diyerek seslendi. Siyanürün buharlaşarak rüzgarın da etkisiyle insan ve hayvanlar için tehlikeli olabileceğine dikkat çeken Küçük, şu ifadeleri kullandı:
Siyanürlü maden/cevher zenginleştirme işlemleri nedeniyle meydana gelme olasılığı bulunan ve geçmişte de yaşanmış, siyanür ve tehlikeli kimyasalların taşınması esnasında yaşanan kazalar, asidik madde içerikli atık barajı yıkılması ya da sızıntısı, membranın (geçirgenliği engelleyen zemin kaplaması) delinmesi sonrası siyanür içerikli çözeltinin yeraltı suyuna karışması ve taşma gibi ekolojik yıkıma neden olabilecek tehlikeler mevcut.
Erzincan İliç’te siyanür içerikli atık barajı yıkıldı.
Milyonlarca ton siyanürlü toprak vadi boyunca kaydı. Maden bölgesinde
kullanılan membran (geçirgenliği engelleyen zemin kaplaması) siyanürlü toprağın
kaydığı bölgede yok. Dolayısıyla siyanürün toprağa ve yer altı sularına
geçmesinin önünde bir engel kalmadı.