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SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

Fon soruşturması kapsamında SPK, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ (ALKLC) ve Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemelerini tamamladı. 48 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK’nın 22 Ekim 2026 tarihli ve 2026/73 sayılı bülteninde, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ (ALKLC) ile Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin alınan kararlara yer verildi.

"8 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU KARARI"

ALKLC pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemeye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ (ALKLC) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir.”

ALKLC pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Bülent Uygun, Ecem Tuğçe Akçay, Emre Alkin, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Haldün Saffet İnal, İbrahim Bekçi ve Okan Uzunoğlu hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

SPK dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE... 1

ANELE PAY PİYASASINDA 48 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bültende, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin inceleme sonucunda da 48 kişi hakkında aynı kanun maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği belirtildi.

Suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen kişilerin; Abdülkadir Özkan, Adem Karatepe, Ahmet Burak Akbulut, Ahmet Özcan, Ali Cesur, Anıl Tokat, Ayşe Seher Aydın, Bülent Uygun, Cem Gürkan Alpay, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Emre Alkin, Emre Tezmen, Enes Yazıcı, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Fatma Nurcan Taşdelenler, Feryal Köker, Furkan Açar, Gül Ayşe Çolak, Haldün Saffet İnal, Halil İbrahim Ege, İbrahim Bekçi, İsa Çoşkun, İsmail Erdem, Kadir Boy, Kerem Alkin, Mehmet Nuri Gökalp, Mehmet Selim Tunçbilek, Muhammed Yarız, Mustafa Zeki Kayahan, Müjdat Ede, Neda Soydan, Nilgül Sarıçalı, Oğuz Tezmen, Oğuzhan Özerkaya, Okan Uzunoğlu, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ömer Eryılmaz, Özgür Altan, Rüstem Karakaya, Sezai Bekgöz, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Tansu Sesli ve Yusuf Ege olduğu kaydedildi.

48 KİŞİ VE 5 ŞİRKETE 2 YIL İŞLEM YASAĞI

Kurul, ALKLC pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 8 kişi ile Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101’inci maddesinin birinci fıkrası ve ilgili tebliğ hükümleri kapsamında 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. Tera Portföy Yönetimi AŞ’ye yönelik yasağın, ALKLC payında kendi nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemlerle sınırlı olduğu belirtildi.

SPK dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE... 2

ANELE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler kapsamında ise 48 kişi ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Yatırım Bankası AŞ, Tera Yatırım Holding AŞ ve Century City Securities SA hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanması kararlaştırıldı. Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Yatırım Bankası AŞ bakımından yasağın, kendi nam ve hesaplarına ANELE pay piyasasındaki işlemlerle sınırlı olduğu bildirildi.

28 KİŞİNİN TÜM LİSANSLARI İPTAL EDİLDİ

Bültende, ALKLC pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusu kararı verilen Bülent Uygun, Ecem Tuğçe Akçay, Ethem Umut Beytorun, İbrahim Bekçi ve Okan Uzunoğlu’nun sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresince iptal edilmesine karar verildiği belirtildi.

ANELE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle de Adem Karatepe, Ahmet Özcan, Ali Cesur, Anıl Tokat, Ayşe Seher Aydın, Bülent Uygun, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Enes Yazıcı, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Feryal Köker, Furkan Açar, Gül Ayşe Çolak, İbrahim Bekçi, İsmail Erdem, Mehmet Nuri Gökalp, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Zeki Kayahan, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Okan Uzunoğlu, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ömer Eryılmaz, Sezai Bekgöz ve Tansu Sesli’nin sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresince iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Bültende ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında haklarında suç duyurusu kararı alınan kişilerin, aynı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmelerine ilişkin şartlara yer verildi.

Buna göre, söz konusu kişilerin 500 bin TL’den az olmamak üzere elde ettikleri veya elde edilmesine sebep oldukları menfaatin 2 katı tutarındaki parayı, Kurul kararından itibaren 15 gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına yatırmaları ve ilgili belgeleri aynı süre içinde SPK’ya iletmeleri gerektiği bildirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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SPK
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