Escar halka arz ne zaman? Escar halka arz hisse fiyatı ne kadar?

SPK, Escar Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ ve 2 şirketin daha halka arz başvurusunu onayladı."Escar halka arz ne zaman?" sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyordu. Peki Escar halka arz ne zaman ve hisse fiyatı ne kadar olacak?

Escar halka arz ne zaman?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Escar Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ'nin, Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin ve Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onaylandı.

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından "Escar halka arz ne zaman?" ve "Escar halka arz hisse fiyatı ne kadar?" soruları merak edilmeye başlandı.

Hisse fiyatı ne kadar? Son gelişmelere göre Sermaye Piyasası Kurulu, Escar Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ'nin hisse başı 15 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Şirket paylarının yaklaşık yüzde 20’sinin halka arzı için çalışmalarını sürdürmekte olan Escar, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 70’ini şirketin büyüme hedeflerine bağlı şekilde filosunu geliştirmeyi, kalan kısmı ile de finansal borçları ödemekle beraber işletme sermayesini güçlendirmeyi amaçlıyor.