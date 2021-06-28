Eşi vefat eden kadınlara devletten destek! Başvuran herkes alabiliyor

Şöyle ki devlet, eşini kaybeden kadınlara pek çok destek sağlıyor. Bu desteklerden birisi de dul maaşı. Hem yetim maaşını hem de dul aylığını almak için elbette bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Bu şartlar ölen kişinin statüsüne ve ölüm tarihine göre değişkenlik gösteriyor.

Ölüm aylığı almak için şartlar nelerdir?

Yakınını kaybeden kişiler, hak sahibi olduğundan bazı şartları yerine getirmesi halinde ölüm aylığı alabilmektedir. Ölüm aylığında ölen kişinin statüsü ve ölüm tarihine bağlı olarak şartlar değişir.

1 Ekim 2008 sonrasında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı SGK çatısı altında birleştiği için bu kanuna tabi sigortalılar için 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanıyor. Dul eşin, kocasından dolayı ölüm aylığı alabilmesi için iki şart bulunuyor. İlk şart, ölüm tarihinde evlilik bağının olması. Ayrıca dul eşin sonradan evlenmemesi de gerekir, evlenirse aylık kesilir. Dul eş çalışsa da, emekli aylığı alsa da ölen kocasından dolayı ölüm aylığı alabilir.

1 Ekim 2008 sonrası ölen kocasından dolayı aylık bağlanan dul eşin çalışması halinde aylığın miktarı yüzde 75'ten yüzde 50'ye iner.

DUL KALAN EŞE İSTERSE ANNE VEYA BABASININ AYLIĞI BAĞLANABİLİR Kız çocukları 1 Ekim 2008 sonrası için anne veya babasından aylık alabilme koşulları şöyle: Bekâr veya boşanmış ya da dul kalmış veya sonradan bu duruma düşmüş olması, sigortalı çalışmaması ve aylık almaması gerekiyor.