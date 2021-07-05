"Esnaf emekli maaşları ne kadar olacak?" , "Çiftçi emekli maaşına ne kadar zam gelecek?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Esnaf ve çiftçi emeklilerinin bundan sonra alacağı zamlı aylık hesaplamalar sonucunda aşağı yukarı belli oldu. İşte ayrıntılar...