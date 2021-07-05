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Esnaf emekli maaşları ne kadar olacak? Çiftçi emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

05.07.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı araştırmaları hız kazandı. Temmuz ayına gelinmesiyle açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri sonucunda maaşlara yapılacak zamlar belli oluyor. Bunun üzerine vatandaşlar "Esnaf emekli maaşları ne kadar olacak?" , "Çiftçi emekli maaşına ne kadar zam gelecek?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

"Esnaf emekli maaşları ne kadar olacak?" , "Çiftçi emekli maaşına ne kadar zam gelecek?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Esnaf ve çiftçi emeklilerinin bundan sonra alacağı zamlı aylık hesaplamalar sonucunda aşağı yukarı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Çiftçi ve esnaf emekli maaşları ne kadar olacak?

Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi temmuz ayında belli oluyor. Gözler TÜİK'in üzerinde...
5 Temmuz saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon kesinleşecek ve maaşlara söz konusu oranda zam yapılacak.
Ancak yapılan hesaplamalar sonucunda emeklilerin aylığına alacağı zam oranları hemen hemen belli oldu.
2021'nin ilk 5 aylık enflasyonunun, TÜİK tarafından 6.39 olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

YÜZDE 6.39'LUK ZAM KESİN!

YÜZDE 6.39'LUK ZAM KESİN!
Haziran ayına ilişkin enflasyon sıfır çıksa bile emekliler maaşına yüzde 6.39'luk zam alacak.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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30 bin olacak, yazları köye tatile gideceksiniz ama bu sefer tatil köylerine, sizlerde çocuklarınızı kolejlere yollayacaksınız, imam hatiplere değil. Ailenizle 3 4 gün de bir dışarda yemek yiyeceksiniz. Lüks arabalara bineceksiniz.

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