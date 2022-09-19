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Ethereum fiyatı ne kadar? FED faiz kararı öncesi Ethereum düşer mi, ne kadar yükselir?

19.09.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ethereum, kripto paralar arasında en güvenilir olanlardan. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz kararı için (FED) yarın ve sonraki gün toplantı yapılacak. Birçok kişi toplantı öncesi Bitcoin'in yanı sıra güncel Ethereum fiyatı ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Ethereum fiyatı ne kadar? FED faiz kararı öncesi Ethereum düşer mi, ne kadar yükselir?

Ethereum fiyatı ile kripto para piyasalarında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. FED faiz kararı için yarın ve sonraki gün toplantı gerçekleştirilecek. Peki, Ethereum fiyatı ne kadar? FED faiz kararı öncesi Ethereum düşer mi, ne kadar yükselir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ETHEREUM FİYATI NE KADAR OLDU? 19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Ethereum'un değeri 19 Eylül Pazartesi günü yüzde 8,67 düşüş gösterdi.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

ETHEREUM KAÇ DOLAR?
Ethereum'un alış fiyatı 1.309,8600, satış fiyatı ise 1.309,8500 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL OLDU?

ETHEREUM KAÇ TL OLDU?
Bugün Ethereum'un alış fiyatı 24.206,2128 , satış fiyatı 24.206,0280 TL oldu.

ETHEREUM DAHA NE KADAR DÜŞER?

ETHEREUM DAHA NE KADAR DÜŞER?
Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri beklentileri aşan enflasyon verilerini duyurdu. Böylelikle hali hazırda faiz artırması beklenen ABD Merkez Bankası'nın (FED) beklenti kesin hale geldi. Buna göre çok sayıda yatırımcı ABD Merkez Bankası faiz kararının ardından Bitcoin'in daha da düşeceğini düşünüyor.

ETHEREUM NE KADAR YÜKSELİR?

ETHEREUM NE KADAR YÜKSELİR?
Ethereum da dahil olmak üzere kripto paraların artması ekonomik rahatlamanın olmasnın ardından olacak. Uzmanların görüşü bu yönde. 2022'de böyle bir rahatlama beklenmediği için 2023 yılına kadar Ethereum böyle seyredeceği düşünülüyor.
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