Ev alacak ve satacak herkesi ilgilendiriyor! Tapularda yeni dönem

Ev alıp satacak herkesi ilgilendiriyor! Türkiye'de tapu devir işlemleri rayiç bedel ya da rayiç bedelin biraz üstünde gösterilerek denetimlerden kaçınılıyordu. Gerçek bedeli 10 milyon lira olan konutu rayiç bedel olan 3 milyon liradan satış gösterenler 400 bin lira harç ödemek yerine 120 bin lira harç ödüyordu. Yasa dışı olarak gerçekleşen bu işlem nedeniyle devletin 280 bin lira vergi zararı oluyordu.

RAYİÇ BEDELLER GERÇEK BEDELLERDEN DÜŞÜK KALIYOR

Belediyelerden temin edilen rayiç değer evrakında yazan değer 2026 yılında da evin gerçek satış bedelinin çok daha altında kalacak. Ancak hem ev alacak hem de ev satacak kişileri yakından ilgilendiren ve para transferlerine gelecek olan sıkı denetim gerçek değerden satışların gerçekleştirilmesini sağlayacak.