Ev alacak ve satacak herkesi ilgilendiriyor! Tapularda yeni dönem

Ev alıp satacak herkesi ilgilendiriyor! Türkiye'de tapu devir işlemleri rayiç bedel ya da rayiç bedelin biraz üstünde gösterilerek denetimlerden kaçınılıyordu. Gerçek bedeli 10 milyon lira olan konutu rayiç bedel olan 3 milyon liradan satış gösterenler 400 bin lira harç ödemek yerine 120 bin lira harç ödüyordu. Yasa dışı olarak gerçekleşen bu işlem nedeniyle devletin 280 bin lira vergi zararı oluyordu.
Belediyelerden temin edilen rayiç değer evrakında yazan değer 2026 yılında da evin gerçek satış bedelinin çok daha altında kalacak. Ancak hem ev alacak hem de ev satacak kişileri yakından ilgilendiren ve para transferlerine gelecek olan sıkı denetim gerçek değerden satışların gerçekleştirilmesini sağlayacak.
Örnekle ilerlemek gerekirse 2 Ocak 2026 tarihinde tapuda satış işlemi gerçekleşecek konut için A satıcısı gerçek değer olan 10 milyon lirayı alacak. B alıcısı da 10 milyon lirayı A satıcısına göndermek zorunda olacak. Bunun aksi durumu olmayacak, çünkü bankalar paranın karşılığı olan bedele ilişkin belge ve açıklama talep edecek. Başka bir deyişle tapuda gerçek satış değeri neyse bunun altında satış fiyatı gösterilemeyecek.
"Nakit olarak ödeme yaparım, kimse anlamaz." diye yanılgıya düşülse de parayı bankadan nakit çekerken de paranın nerede kullanılacağının beyan edilmesi gerekecek. Ayrıca satıcı aldığı parayı finansal sisteme sokmak istediğinde banka paranın kaynağının açıklanmasını, gerekirse de belge sunulmasını talep edecek ve gerekli belgeler, açıklamalar Mali Suçları Araştırma Kurulu'na iletilecek.
Nizameddin AŞA - İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı
Denetimlerin 10 yıldan bu yana devam ettiğini belirten İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa "MASAK'ın yeni uygulaması değil, 10 yıldan bu yana mercek altındayız. Emlakçı, kuyumcu, oto galericisi meslekleri kara paranın aklandığı mecra olarak algılanıyor. Birkaç yıl önce bununla ilgili eğitim verdik. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren para transferlerinde kademe kademe izahat, belge sunmak söz konusu olacak. 5 milyon liralık satışı 1 milyon lira gösteriyorlar, 1 milyonu hesaba atıyordu, kalan 4 milyonu başka hesaba atıyordu. Kimse de demiyordu, 'Bu para sana niye geldi' diye. Ama şimdi diyecekler." dedi.
Aşa "Çözüm önerimi uzun yıllardan bu yana teklif olarak sunuyorum. Gerçek beyanı sağlamak için önümüzdeki en büyük engel tapu harçları. Harçlar çok yüksek. Ayrıca, 5 yıl içinde gayrimenkulü sattığınızda aradaki farkın gelir vergisini ödüyorsunuz. Mecburen vatandaş düşük beyandan yapıyor, alan kişi satacaksa vergi ödememek için düşük beyandan göstermek istiyor gibi silsileler oluşuyor." ifadesini kullandı.
Bir defaya mahsus beyan affı getirilmesinin gerektiğini belirten Aşa, "Tek yok beyan affı. Bir defaya mahsus beyan affı getirecekler. 'Malın kaç paraysa beyan et, yoksa ceza yazacağım' diye bir af gelmeli. 2026'dan itibaren ödenmeyen ve kaçınılan harçların yüzde 100'ü kadar ceza kesilecek. 2025 yılında bu yüzde 25'ti, afla birlikte bu sorun da çözülecektir" açıklamasını yaptı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum