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Ev alacaklar dikkat! Fiyatlar birkaç ay sonra...

15.02.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev almak için sektörden gelecek haberlere odaklanan vatandaşlara kritik bir uyarı geldi. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, "Gayrimenkul fiyatları 2-3 ay içinde yüzde 60 civarında yükseldi. Fiyatların oturması da birkaç ay sürebilir" dedi.

Konut fiyatlarındaki dalgalı seyrin birkaç ay içinde durulması bekleniyor
Küresel bir sorun haline gelen enflasyonun etkisiyle çelikten çimentoya kadar birçok kalemde yaşanan fiyat hareketliliği, gayrimenkul sektöründe de fiyatların dalgalanmasına yol açtı. Uzmanlar, sıfır konutlarda yaşanan fiyat artışlarının ikinci eli de etkilediğine dikkati çekerek, konut piyasasının birkaç ay içinde olması gereken değerlerde sabitlenebileceğini bildirdi.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, çelik, çimento gibi kalemlerde maliyetlerdeki artış nedeniyle gayrimenkul fiyatlarında yükseliş yaşandığını söyledi. Son 2-3 ay içinde fiyatların astronomik şekilde yükseldiğini belirten Taylan, benzer durumun ikinci el konutlarda da görüldüğünü kaydetti. Taylan, "Gayrimenkul fiyatları 2-3 ay içinde yüzde 60 civarında yükseldi. Fiyatların oturması birkaç ay sürebilir" dedi.

Konut fiyatlarındaki dalgalı seyrin birkaç ay içinde durulması bekleniyor

Şu an ev almak isteyenlerin piyasada satılık konut bulmakta zorluk çektiğine işaret eden Taylan, şöyle konuştu: "Gayrimenkul piyasası hala çok hareketli. Alıcılar kendilerine uygun ev bulduklarında alıyorlar. Fiyatların sürekli değişiyor olmasından dolayı evini satışa çıkaranların sayısı düştü. Artan maliyetler nedeniyle yeni proje de başlamıyor. Fiyatların dengelenmesiyle satılık ev sayısı artacaktır. Bunu, fiyatların belirli bir düzeyde oturması takip edecektir. Şu an köpük artış diyeceğimiz fiyatlar çok fazla yok. Değerlendirme yaparken değerinin çok üzerinde biçilen fiyatları dikkate almıyoruz."
Konut faiz oranlarına da değinen Taylan, "Şu anda devlet bankalarının konut faizleri diğer bankalara göre düşük ve 1,29 seviyesinde. Konut alırken insanlar genelde peşin alıyor. Kredi bu dönemde çok tercih edilmiyor. Satışların yaklaşık yüzde 80'i nakit olarak yapılıyor" dedi.

“Konut üretimi, talebi karşılayacak seviyede değil"

“Konut üretimi, talebi karşılayacak seviyede değil"
Kerem Nükte Gayrimenkul Ankara Direktörü Muhammet Dinç de son dönemde Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkenin ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğine dikkati çekti. Enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan artışların gayrimenkul sektöründe de kendisini gösterdiğini belirten Dinç, son birkaç yıldır konut fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket olduğunu söyledi.
Dinç, bu artışlardan bir kısmının piyasa koşullarına göre astronomik olduğunu, buna rağmen konut talebinde fazla azalma yaşanmadığını vurgulayarak, "Gayrimenkul sektöründeki hareketliliğin birçok nedeni var. En önemlisi konut üretiminin talebi karşılayacak seviyede olmaması." değerlendirmesinde bulundu.
Sıfır konut fiyatlarındaki artışın ikinci eli de yükselttiğine dikkati çeken Dinç, döviz kurunda son dönemde yaşanan artışın ardından fiyatların tavan yaptığını, daha sonra dövizin gerilemesine rağmen fiyatların aynı hızla aşağı inmediğini anlattı. Dinç, "Konut maliyetlerinin sabit olmamasından dolayı piyasada fiyatlar çok değişken durumda. Piyasada güven ortamının tam anlamıyla sağlanması için öncelikle girdi maliyetlerinin sabitlenmesi gerekir. Ayrıca üretimin artmasına ve arz-talep dengesinin sağlanmasına ihtiyaç var" dedi.
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