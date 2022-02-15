Ev alacaklar dikkat! Fiyatlar birkaç ay sonra...

Konut fiyatlarındaki dalgalı seyrin birkaç ay içinde durulması bekleniyor

Küresel bir sorun haline gelen enflasyonun etkisiyle çelikten çimentoya kadar birçok kalemde yaşanan fiyat hareketliliği, gayrimenkul sektöründe de fiyatların dalgalanmasına yol açtı. Uzmanlar, sıfır konutlarda yaşanan fiyat artışlarının ikinci eli de etkilediğine dikkati çekerek, konut piyasasının birkaç ay içinde olması gereken değerlerde sabitlenebileceğini bildirdi.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, çelik, çimento gibi kalemlerde maliyetlerdeki artış nedeniyle gayrimenkul fiyatlarında yükseliş yaşandığını söyledi. Son 2-3 ay içinde fiyatların astronomik şekilde yükseldiğini belirten Taylan, benzer durumun ikinci el konutlarda da görüldüğünü kaydetti. Taylan, "Gayrimenkul fiyatları 2-3 ay içinde yüzde 60 civarında yükseldi. Fiyatların oturması birkaç ay sürebilir" dedi.