FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! 6 ay süresi var...

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! 6 ay süresi var...

29.06.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca insan kirada oturmak durumunda kalırken, pek çok problemle yüz yüze gelmektedir. Ancak haklarınızı bilirseniz, ev sahipleri sizi istediği gibi evden çıkaramaz. Büyükşehirlerde kiracı olarak yaşamak geçim sıkıntısı yaratırken bir de ev sahibi ile yaşanan problemler kişileri daha çok bunaltıyor.

Hem kiracıların hem de ev sahiplerinin haklarını bilmesi çok önemli. Sizler de evinizde mutlu mesut oturmak ve ev sahibinizle iyi geçinmek istiyorsanız gayrimenkul hukukçularının sözlerine kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. İşte kiracıların bilmesi gerekenler…

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor!

KONTRAT DOLMADAN KİRACI EVDEN ÇIKARILABİLİR Mİ?

KONTRAT DOLMADAN KİRACI EVDEN ÇIKARILABİLİR Mİ?
Gayrimenkulde artan fiyatların ardından pek çok ev sahibi kiracısını çıkarıp, daha yüksek fiyatlarla evlerini kiraya vermek istiyor. Bu durumdan ötürü de kiracılar büyük zorluklar yaşıyor. Hem yeni gelecek kiracı artan fiyatlardan şikayetçi olurken hem de eski kiracı evsiz kalarak büyük bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Böyle bir durumda kanun, kiracının haklarını koruyor. Kiracının da ev sahibinin de haklarının sınırları Borçlar Kanunu’nda net bir şekilde çizilmiş.
Kontrat süresi dolmadan kiracının tahliye edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kiracının sözleşme süresi dolmadan tahliye edilebilmesi için mal sahibinin haklı nedenleri olmak zorunda. Bu durumlar şöyle:
-Kira borcunu ödemediği için temerrüde düşürülmesi ve sonrasında tahliye davası açılması. Kiracıya noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorunda. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.
-Sözleşmeye esaslı bir aykırılık (taşınmazın içinde mal sahibinin izni olmadan ciddi değişiklikler yapılması, taşınmazın amacı dışında kullanılması gibi) varsa süre dolmadan kiracı tahliye edilebilir.
-Esaslı tadilat, tamirat ve yıkım varsa kiracı tahliye edilebilir. Bu durumun sonrasında kiracının yeniden davet edilmesi zorunludur. Davet edilmezse kiracıya 1 yıllık kira bedeli ile taşınma bedeli ödenir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Bakan Bilgin'den SGK prim borcu açıklaması!

Bakan Bilgin'den SGK prim borcu açıklaması!

Almanya'dan dev kripto para borsasına onay çıktı

Almanya'dan dev kripto para borsasına onay çıktı

Kiralık daire talebinde patlama

Kiralık daire talebinde patlama

Eşek sütünün litresi 100 lira!

Eşek sütünün litresi 100 lira!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.