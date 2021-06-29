Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! 6 ay süresi var...

Hem kiracıların hem de ev sahiplerinin haklarını bilmesi çok önemli. Sizler de evinizde mutlu mesut oturmak ve ev sahibinizle iyi geçinmek istiyorsanız gayrimenkul hukukçularının sözlerine kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. İşte kiracıların bilmesi gerekenler…

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor!

KONTRAT DOLMADAN KİRACI EVDEN ÇIKARILABİLİR Mİ? Gayrimenkulde artan fiyatların ardından pek çok ev sahibi kiracısını çıkarıp, daha yüksek fiyatlarla evlerini kiraya vermek istiyor. Bu durumdan ötürü de kiracılar büyük zorluklar yaşıyor. Hem yeni gelecek kiracı artan fiyatlardan şikayetçi olurken hem de eski kiracı evsiz kalarak büyük bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Böyle bir durumda kanun, kiracının haklarını koruyor. Kiracının da ev sahibinin de haklarının sınırları Borçlar Kanunu’nda net bir şekilde çizilmiş.

Kontrat süresi dolmadan kiracının tahliye edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kiracının sözleşme süresi dolmadan tahliye edilebilmesi için mal sahibinin haklı nedenleri olmak zorunda. Bu durumlar şöyle:

-Kira borcunu ödemediği için temerrüde düşürülmesi ve sonrasında tahliye davası açılması. Kiracıya noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorunda. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.

-Sözleşmeye esaslı bir aykırılık (taşınmazın içinde mal sahibinin izni olmadan ciddi değişiklikler yapılması, taşınmazın amacı dışında kullanılması gibi) varsa süre dolmadan kiracı tahliye edilebilir.