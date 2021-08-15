Ev sahipleri kiraya en fazla yüzde kaç zam yapabilir? İşte TEFE TÜFE'ye göre kira zam oranı...

Koronavirüs pandemisi sürecinde emlak piyasasında büyük oranda fiyat artışları yaşandı. Kiracısına zam yapmak isteyen ev sahipleri, "Kiraya en fazla yüzde kaç zam yapabilir?" sorusunu sorguluyor. İşte TEFE TÜFE'ye göre kira zam oranı...

EV SAHİPLERİ KİRAYA EN FAZLA YÜZDE KAÇ ZAM YAPABİLİR?

Ev sahibinin kiraya en fazla yüzde kaç zam yapabileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kiracılar ve ev sahipleri tarafından konuyla ilgili araştırmalar yapılıyor.

YOĞUN TALEP KİRA BEDELLERİNE YANSIDI TÜFE üzerinde zam uygulamak için kiralamanın üzerinden 5 sene geçmesi ve mahkeme kararı gerektiği açıklandı. Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde inşaat sektörünün yavaşlamasıyla beraber emlak piyasasında da fiyat artışları başladı. Evlere gösterilen yoğun talep kira bedellerine de yansımış oldu.

Ayrıca evini daha önceden kiraya veren ev sahipleri de kira bedellerinde artışlar uygulama istemeye başladı. Kiraya veren kişi ve kiracı arasındaki ilişkiler Borçlar Kanunu ile düzenlenirken, kanundaki hükümler genel olarak kiracıyı korumaya yönelik olmakta.

ORAN %15,15'İ GEÇEMİYOR Aynı zamanda kira bedeli TÜFE'nin 12 aylık ortalamasından fazla artırılamamakta. Ağustos ayı itibarıyla bu oran %15,15 olurken bu ay kira bedelini belirlemek isteyen ev sahiplerinin belirlediği oran, TÜFE'deki 12 aylık artış oranı olan %15,15'i geçmemesi gerekiyor.