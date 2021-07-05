Evde bakım desteğine ne kadar zam geldi? 2021 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar?

Haziran ayı enflasyon rakamları bugün saat 10:00 itibariyle TÜİK tarafından açıklandı. Haziran ayı enflasyon oranları sonrası milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında maaşlarına alacağı yeni zam oranları ve zamlı maaşlar da belirlenmiş oldu. "Evde bakım maaşı ne kadar?" sorusu muhtaç ve yaşlı vatandaşların yakınları tarafından merak ediliyor. Peki evde bakım desteğine ne kadar zam geldi, evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım desteğine ne kadar zam geldi?

Bugün vatandaşların merakla beklediği enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı.

Vatandaşlar açıklanan oran sonrası "Evde bakım desteğine ne kadar zam geldi? " sorusunu merak etmeye başladı.

Enflasyon ne kadar oldu? Bu sene Ocak ayı enflasyonu %1,68, Şubat ayında %0,91, Mart ayında %1,08, Nisan ayında %1,68, Mayıs ayında %0,89, Haziran ayında da %1,94 şeklinde açıklandı. 6 aylık enflasyon toplamda %8,45 oldu. Senenin ilk 6 ayı için memurlar ve emekli memurlar yüzde 5,45 enflasyon farkı almış olacak.

Yeni verilerin açıklanmasıyla beraber 13 milyon emeklinin maaşı da artış göstermiş oldu. 3,5 milyon memura yeni zamlı maaş gelirken, kıdem tazminatı tavanı da yükselmiş oldu. Yaşlılık aylığı artış gösterdi. Evde bakım maaşı yenilendi ve engelli maaşı arttı.