FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Evde bakım desteğine ne kadar zam geldi? 2021 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım desteğine ne kadar zam geldi? 2021 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar?

05.07.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların merakla beklediği 2021 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları sonrası milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında maaşlarına alacağı yeni zam oranları ve zamlı maaşlar da belli oldu. Evde bakım desteği alan muhtaç, yaşlı ve yakınları da "Evde bakım maaşı ne kadar?" sorusunu merak ediyor. Peki evde bakım desteğine ne kadar zam geldi? 2021 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar? İşte ayrıntılar...

Haziran ayı enflasyon rakamları bugün saat 10:00 itibariyle TÜİK tarafından açıklandı. Haziran ayı enflasyon oranları sonrası milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında maaşlarına alacağı yeni zam oranları ve zamlı maaşlar da belirlenmiş oldu. "Evde bakım maaşı ne kadar?" sorusu muhtaç ve yaşlı vatandaşların yakınları tarafından merak ediliyor. Peki evde bakım desteğine ne kadar zam geldi, evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım desteğine ne kadar zam geldi?

Bugün vatandaşların merakla beklediği enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı.
Vatandaşlar açıklanan oran sonrası "Evde bakım desteğine ne kadar zam geldi? " sorusunu merak etmeye başladı.

Enflasyon ne kadar oldu?

Enflasyon ne kadar oldu?
Bu sene Ocak ayı enflasyonu %1,68, Şubat ayında %0,91, Mart ayında %1,08, Nisan ayında %1,68, Mayıs ayında %0,89, Haziran ayında da %1,94 şeklinde açıklandı. 6 aylık enflasyon toplamda %8,45 oldu. Senenin ilk 6 ayı için memurlar ve emekli memurlar yüzde 5,45 enflasyon farkı almış olacak.
Yeni verilerin açıklanmasıyla beraber 13 milyon emeklinin maaşı da artış göstermiş oldu. 3,5 milyon memura yeni zamlı maaş gelirken, kıdem tazminatı tavanı da yükselmiş oldu. Yaşlılık aylığı artış gösterdi. Evde bakım maaşı yenilendi ve engelli maaşı arttı.

Evde bakım desteği ne kadar oldu?

Evde bakım desteği ne kadar oldu?
Buna göre işçi emeklileri Temmuz ayından yüzde 8 ,45 oranında zam alacak. Evde bakım desteği ise muhtaç yaşlı ve engelli yakınlarına bakanlarına ödeniyordu. Söz konusu destek 1.657 TL tutarından, 1.798 TL'ye ulaştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Gram altın 2021 sonunda 600 lira!

Gram altın 2021 sonunda 600 lira!

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.