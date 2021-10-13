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Evde bakım maaşı yatan iller! 2021 e-Devlet evde bakım parası sorgulama

13.10.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maaşlar, engelli maaşı alan kişilerin bakımından sorumlu kişilerin hesabına yatırılıyor. Evde bakım maaşı ödeme bilgileri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden sorgulanabildiği gibi Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabilir. İşte e-Devlet evde bakım parası sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı her ay belirli aralıklarla hesaplara yatırılıyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulamak için "https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu" adresine erişim sağlayınız ve giriş yapınız. Ekim ayı ödemelerinin hangi gün başlayacağı belli oldu. İşte merak edilenler...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları 15 Ekim Cuma itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak.
Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.
Eğer engellinin ikametgâh adresi değişirse, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Eğer bildirilmezse sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

ENGELLİ EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

ENGELLİ EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden sorgulanabildiği gibi SMS ile de sorgulanabilir.
Maaşı Ziraat Bankası üzerinden alanlar büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaş sorgulaması yapabilir.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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