Evde bakım maaşı yatan iller! 2021 e-Devlet evde bakım parası sorgulama

Evde bakım maaşı her ay belirli aralıklarla hesaplara yatırılıyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulamak için "https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu" adresine erişim sağlayınız ve giriş yapınız. Ekim ayı ödemelerinin hangi gün başlayacağı belli oldu. İşte merak edilenler...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları 15 Ekim Cuma itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.

Eğer engellinin ikametgâh adresi değişirse, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Eğer bildirilmezse sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

ENGELLİ EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden sorgulanabildiği gibi SMS ile de sorgulanabilir.