Evi, arsası, iş yeri olanlar dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemesi için son gün...

Konut, arsa, arazi, iş yeri gibi gayrimenkullerin tabi olduğu emlak vergisinin 2024 yılına ait 2. taksit ödemeleri Kasım ayının 1'i itibarıyla başlamıştı. İki eşit taksit halinde ödenen emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri 1 Mart-31 Mayıs tarihleri aralığında yapılmıştı. Emlak vergisinin 2. taksit ödemeleri bugün itibarıyla sona eriyor.
Mükellefler, vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık), PTT iş yerlerinden, tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek.
Öte yandan brüt 200 metrekareyi aşmayan konutu olan emeklilerin vergi muafiyeti bulunuyor. Üstelik konutta oturma şartı da yok.
Bu yıl emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanıp emekli olan EYT'liler Ocak 2024 itibariyle emlak vergisinden muaf olacak. İster nisanda isterse aralıkta emekliliğe hak kazanılmış olsun muafiyet aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren geçerli olacak.
EYT'liler bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmadıysa gelecek yıldan itibaren muafiyetten yararlanacak. Emekli olup çalışmaya devam edenler ise bu muafiyetten yararlanamayacak. Emlak vergisi muafiyetinden, ev hanımı, şehit yakını, gazi, engelli vatandaşlar ile tek konutun yanında gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri olanlar da yararlanıyor.