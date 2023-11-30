Evi, arsası, iş yeri olanlar dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemesi için son gün...

Konut, arsa, arazi, iş yeri gibi gayrimenkullerin tabi olduğu emlak vergisinin 2024 yılına ait 2. taksit ödemeleri Kasım ayının 1'i itibarıyla başlamıştı. İki eşit taksit halinde ödenen emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri 1 Mart-31 Mayıs tarihleri aralığında yapılmıştı. Emlak vergisinin 2. taksit ödemeleri bugün itibarıyla sona eriyor. EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR? Mükellefler, vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık), PTT iş yerlerinden, tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek. EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULACAKLAR Öte yandan brüt 200 metrekareyi aşmayan konutu olan emeklilerin vergi muafiyeti bulunuyor. Üstelik konutta oturma şartı da yok. Bu yıl emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanıp emekli olan EYT'liler Ocak 2024 itibariyle emlak vergisinden muaf olacak. İster nisanda isterse aralıkta emekliliğe hak kazanılmış olsun muafiyet aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren geçerli olacak. EYT'liler bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmadıysa gelecek yıldan itibaren muafiyetten yararlanacak. Emekli olup çalışmaya devam edenler ise bu muafiyetten yararlanamayacak. Emlak vergisi muafiyetinden, ev hanımı, şehit yakını, gazi, engelli vatandaşlar ile tek konutun yanında gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri olanlar da yararlanıyor.



Emlak vergisi muafiyetine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Kimler vergiden muaf? Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşından büyük ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler. Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.

Her konut için istisna var mı? Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.

Aynı ev iki kişinin üzerindeyse ne yapılacak? 200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar

Yurt dışından emekli olanlar da hak sahibi olabiliyor mu? Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Dolayısıyla yurt dışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda.