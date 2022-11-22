Evi, arsası, yazlığı, bağı, bahçesi olanlar için zaman daraldı! Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: O kişiler emlak vergisinden muaf olacak

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiriyor. Ev, iş yeri, arsa, tarla, bağ, bahçe, yazlık ev gibi taşınmazı olanlar için Emlak Vergisi ödemeleri ikinci taksit döneminde sona yaklaşıldı. 30 Kasım’da son bulacak emlak vergisi ikinci taksit dönemi öncesinde, ‘kimler bu vergiyi öder, nasıl hesaplanır, kimler muaf, yersiz ödeme yapan geri alabilir mi’ gibi sorular merak konusu oldu. Ancak kimi durumlarda emlak vergisinden muaf olmak mümkün. İşte emlak vergisinde bilmeniz gerekenler...

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme Mart, Nisan ve Mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise Kasım ayında yapılıyor. Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi de 2023'te başlayacak.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR, NEREYE ÖDENİR?

Emlak Vergisi ödemesi bağlı olunan belediyeden yapılabiliyor. Eğer farklı bir şehirdeyseniz ödemenizi herhangi bir belediyede de yapabilirsiniz. Belediye veznesinde EFT ve havale yoluyla gerçekleştiriliyor. Bazı belediyelerde ise internet üzerinden kredi kartıyla ödeme gerçekleştirilebiliyor. PTT şubelerinden, banka şubelerinden, bankaların internet şubelerinden ve cep telefonları üzerindeki mobil uygulamalardan da ödemeler yapılabiliyor. E-devlet üzerinden ödemeler yapılmaktadır.

İlk kez ödeyeceklerin ise öncelikli yapması gerekenler daha farklı ilerliyor. Bu aşamada ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir.

Sabah’ta yer alan haberde, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emlak Vergisi rehberi ile merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte o sorular ve yanıtları…