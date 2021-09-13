Eylül ayı evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Devlet tarafından, evinde engelli, yardıma muhtaç yaşlı vatandaşlara, hastalara her ay evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor. Evde bakım parası verilecek kişilerde gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi şartlar aranıyor. Evde bakım parasının hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu. İşte merak edilenler...