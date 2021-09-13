Eylül ayı evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Devlet tarafından, evinde engelli, yardıma muhtaç yaşlı vatandaşlara, hastalara her ay evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor. Evde bakım parası verilecek kişilerde gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi şartlar aranıyor. Evde bakım parasının hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu. İşte merak edilenler...
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı eylül ayında henüz yatmadı. Söz konusu paranın ayın 15'inden sonra hesaplara yatması bekleniyor.
Evde bakım parası verilecek kişilerin toplam net geliri inceleniyor. Ardından parayı almak isteyen kişilerin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapması gerekiyor. Bu kişiler, evde bakım parasının onaylanması durumunda destek ödemesini alabilecek.
Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatar. Evde bakım parasının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.
Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası için gerekli şartlar Aile ve Çalışma Bakanlığının "https://www.ailevecalisma.gov.tr" adresi üzerinden incelenebilir.
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