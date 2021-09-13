FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Eylül ayı evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Eylül ayı evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

13.09.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım parası, bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının, asgari ücretin aylık net miktarının 2/3’ünden az olanlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek parasıdır. Evde bakım parası 2021 yılında 1,658,29 TL olarak ödeniyor. İşte merak edilenler...

Devlet tarafından, evinde engelli, yardıma muhtaç yaşlı vatandaşlara, hastalara her ay evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor. Evde bakım parası verilecek kişilerde gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi şartlar aranıyor. Evde bakım parasının hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu. İşte merak edilenler...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı eylül ayında henüz yatmadı. Söz konusu paranın ayın 15'inden sonra hesaplara yatması bekleniyor.
Evde bakım parası verilecek kişilerin toplam net geliri inceleniyor. Ardından parayı almak isteyen kişilerin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapması gerekiyor. Bu kişiler, evde bakım parasının onaylanması durumunda destek ödemesini alabilecek.
Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatar. Evde bakım parasının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.
Evde bakım parası almak için gerekli şartlar: 1) Gelir kriterlerinin uygun olması, 2) Bakıma muhtaçlık kriteri, 3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası için gerekli şartlar Aile ve Çalışma Bakanlığının "https://www.ailevecalisma.gov.tr" adresi üzerinden incelenebilir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

6 bin lira maaşla eleman bulamıyorlar!

6 bin lira maaşla eleman bulamıyorlar!

Süper Lig ekibinden Şenol Güneş bombası

Süper Lig ekibinden Şenol Güneş bombası

Koronavirüste belirtiler değişti! İşte en yaygın 5 semptom

Koronavirüste belirtiler değişti! İşte en yaygın 5 semptom

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.