EYT'linin gözü SGK'da: Toplu ödemeler zamlı alınacak, maaşı henüz bağlanmayanlar ne yapmalı, SGK uzmanı ayrıntıları anlattı

Emekli zamları gündemde yerini korurken EYT'lilerin de gözü SGK'da. Henüz maaşı bağlanmayan EYT'liler gelişmeleri takip ederken SGK Uzmanı Murat Bal, birikmiş maaşların ve ikramiyelerin toplu olarak alınacağını söyledi. Bal, maaşı henüz bağlanmayan 100 binden fazla kişinin yapması gereken işlemleri de paylaştı.
Binlerce EYT'linin gözü halen telefonlarına bankadan gelecek mesajda. 2023 yılında emekli olan ancak emekli maaşı alamayanlar var. Peki emekliler maaşlarını ne zaman alacak?
TV100 yayınına bağlanan SGK Uzmanı Murat Bal, "Herhangi bir şekilde iptal olmadan tahsis talepleri kabul edilecek. Maaş bağlanılacak vatandaşlarımız da başvuru tarihinden itibaren birikmiş maaşlarını alacaklar." dedi.
Bal şunları kaydetti:
"Biliyorsunuz 5 bin TL bir ikramiye vardı, onu da alacaklar. Artı yapılan zamlar da maaşlarına uygulanacak."
Emekliliği 2023 yılında hak etmiş ancak henüz alamayan EYT'li toplu maaşlarını zamlı alacak.
SGK Uzmanı Bal, başvurular için şu ifadeleri kullandı:
"Bu gecikme için de vatandaşlarımız dosyalarını mutlaka kontrol etsinler. ALO 170, turkiye.gov.tr, e-devlet ya da SGK merkezine giderek dosyalarının son durumunu sormaları gerekiyor"