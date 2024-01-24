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EYT'linin gözü SGK'da: Toplu ödemeler zamlı alınacak, maaşı henüz bağlanmayanlar ne yapmalı, SGK uzmanı ayrıntıları anlattı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.01.2024 10:33 | Son Güncelleme:
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2023 yılında emekliliğe hak kazanan ancak maaşı henüz bağlanmayan EYT'lilerin gözü Sosyal Güvenlik Kurumu'nda. Maaşı henüz bağlanmayan EYT'liler başvuru tarihinden itibaren birikmiş maaşlarını alacaklar. Maaşı henüz bağlanmayanlar ne yapmalı, SGK uzmanı Murat Bal anlattı.

Emekli zamları gündemde yerini korurken EYT'lilerin de gözü SGK'da. Henüz maaşı bağlanmayan EYT'liler gelişmeleri takip ederken SGK Uzmanı Murat Bal, birikmiş maaşların ve ikramiyelerin toplu olarak alınacağını söyledi. Bal, maaşı henüz bağlanmayan 100 binden fazla kişinin yapması gereken işlemleri de paylaştı.

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EYT'linin gözü SGK'da: Toplu ödemeler zamlı alınacak

Binlerce EYT'linin gözü halen telefonlarına bankadan gelecek mesajda. 2023 yılında emekli olan ancak emekli maaşı alamayanlar var. Peki emekliler maaşlarını ne zaman alacak?

TV100 yayınına bağlanan SGK Uzmanı Murat Bal, "Herhangi bir şekilde iptal olmadan tahsis talepleri kabul edilecek. Maaş bağlanılacak vatandaşlarımız da başvuru tarihinden itibaren birikmiş maaşlarını alacaklar." dedi.

Bal şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz 5 bin TL bir ikramiye vardı, onu da alacaklar. Artı yapılan zamlar da maaşlarına uygulanacak."

Emekliliği 2023 yılında hak etmiş ancak henüz alamayan EYT'li toplu maaşlarını zamlı alacak.

Maaşı henüz bağlanmayanlar ne yapmalı?

Maaşı henüz bağlanmayanlar ne yapmalı?

SGK Uzmanı Bal, başvurular için şu ifadeleri kullandı:

"Bu gecikme için de vatandaşlarımız dosyalarını mutlaka kontrol etsinler. ALO 170, turkiye.gov.tr, e-devlet ya da SGK merkezine giderek dosyalarının son durumunu sormaları gerekiyor"

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sgk maaş EYT emekli uzman
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