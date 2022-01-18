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EYT Meclis'te görüşüldü mü? EYT çıkacak mı, çıkacaksa kimleri kapsayacak? 2022 EYT ile ilgili son durum!

18.01.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT olarak kısaltılan emeklilikte yaşa takılanlar, 1999 yılında 4447 sayılı kanunla yükseltilen emeklilik yaşlarından etkilenen kişileri kapsar. Vatandaşlar son dönemlerde konuşulanlar ışığında bununla ilgili yeni düzenlemeleri beklemeye başladılar ve “EYT mecliste görüşüldü mü?” soruları da bu konunun muhataplarının en çok ilgilendikleri konulardan biri oldu. Peki EYT Meclis'te görüşüldü mü? EYT çıkacak mı ve çıkacaksa kimleri kapsayacak? İşte 2022 EYT ile ilgili son durum!

8 Eylül 1999 yılına kadar emeklilik şartı kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıllık sigorta priminin doldurulmuş olması ile birlikte toplam 5000 prim günüydü. Ancak bu tarihten sonra emekli olabilmek için yaş şartı getirildi ve vatandaşlar primlerini doldursalar dahi yaşı beklemek zorunda kaldı. Peki son zamanlarda bu konu gündemde olduğu için EYT mecliste görüşüldü mü?

2022 EYT ÇIKACAK MI?

EYT ile ilgili düzenlemeler mecliste henüz görüşülmese de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili açıklama yaptı. Bilgin EYT ile ilgili yöneltilen sorulara "Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'cüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var. Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü.
Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel... Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak.
İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım." şeklinde cevap verdi. EYT mecliste görüşüldü mü sorularına cevap niteliğinde olan bu açıklamalardan sonra yapılacak çalışmalar merakla bekleniyor.

EYT NE ANLAMA GELİYOR VE NEDEN ÖNEMLİ?

EYT NE ANLAMA GELİYOR VE NEDEN ÖNEMLİ?
Çalışma süreleri boyunca gereken prim gününü dolduran kişiler, 8 Eylül 1999 öncesinde emekli olmaya yaş şartı aranmaksızın hak kazanıyordu. Ancak bu tarihten itibaren emekli olacak kişileri kapsayan yeni kanunda kadınlar ve erkekler için yeni yaş düzenlemeleri getirildi ve sadece emeklilik için gereken primlerin doldurulmasının yanı sıra yaş da bekleneceği için bu durum bazı vatandaşların mağdur olmasına neden oluyor.
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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
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