EYT Meclis'te görüşüldü mü? EYT çıkacak mı, çıkacaksa kimleri kapsayacak? 2022 EYT ile ilgili son durum!

8 Eylül 1999 yılına kadar emeklilik şartı kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıllık sigorta priminin doldurulmuş olması ile birlikte toplam 5000 prim günüydü. Ancak bu tarihten sonra emekli olabilmek için yaş şartı getirildi ve vatandaşlar primlerini doldursalar dahi yaşı beklemek zorunda kaldı. Peki son zamanlarda bu konu gündemde olduğu için EYT mecliste görüşüldü mü?

2022 EYT ÇIKACAK MI?

EYT ile ilgili düzenlemeler mecliste henüz görüşülmese de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili açıklama yaptı. Bilgin EYT ile ilgili yöneltilen sorulara "Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'cüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var. Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü.

Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel... Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak.

İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım." şeklinde cevap verdi. EYT mecliste görüşüldü mü sorularına cevap niteliğinde olan bu açıklamalardan sonra yapılacak çalışmalar merakla bekleniyor.