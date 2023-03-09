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EYT PROMOSYON yarışı başladı! Yapı Kredi, Finansbank, Akbank, İşbankası... İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

07.03.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT yasası sonrası emekli maaşlarına kavuşmaya gün sayan milyonlar, şimdi de promosyon için banka arayışına girdi. EYT promosyon 2023 ne kadar? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? EYT'liler ne kadar promosyon alabilecek? soruları merak edilirken bankalar da güncel emekli maaş promosyonu rakamlarını birer birer duyurmaya başladı. İşte Garanti, Akbank, Finansbank, İşbankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank Mart 2023 güncel rakamlar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde etti. EYT'de ilk gün başvurular 300 bini geçerken, SGK ise mesai başlangıç saatini 06.00’ya çekti. Temmuz 2022 sonrasında bankalar emekli promosyonları için adeta yarışa girmiş ve rakamları 10 kata kadar arttırmıştı. Bu kapsamda EYT düzenlemesinin netlik kazanması sonrası emekli maaşı promosyonları yeniden gündemdeki sıcaklığını artırdı. Müşteri kazanmak için çeşitli kampanyalar yürüten bankalar emekli promosyonları için hazırlıklara başladı.

EMEKLİ PROMOSYONLARI BU RAKAMIN ALTINDA OLMAYACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2023'te belirlemesi gereken asgari emekli promosyon tutarlarını 1 Kasım itibarıyla erkenden yeniledi.

Buna göre maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL,
3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL,
7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve
10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL'ye çıkartıldı.

Yani Türkiye'de hiçbir banka bu miktarlardan daha az promosyon ödeyemeyecek. Ancak bu rakamların üzerinde emekli promosyon ödemesi serbest olmaya devam edecek.

Özel bankalarda ise bu rakamlar 10 bin TL’ye kadar çıkmıştı. Ancak EYT sonrası yeni rakamlar dile getirilmeye başlandı. İlk maaşını alacak EYT’liler emeklilik işlemleri esnasında SGK veya e-Devlet üzerinden bankalarını seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak. Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar.

BAYRAM İKRAMİYESİ DE ALACAKLAR

İlk maaşlar Nisan ayında hesaplara yatırılacak. Ramazan Bayramı nedeniyle de 1100 TL ikramiye ödemesi de yapılacak. Ancak tüm bunların yanında bankalar yeni emeklileri ve daha yüksek maaş alacak mevcut emeklileri kendi bankasına çekmek için daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Dünya Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre, emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor.

PROMOSYONA GÖRE BANKA SEÇİMİ

EYT'liler böylece banka seçerken kendileri için en iyi şartları sağlayan ve en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları tercih edecek. EYT düzenlemesi ile birlikte emekli banka promosyonu kampanyası yarışına birçok banka katılıyor. Bankaların Mevcut kampanyalarını güncellemesi bekleniyor. Uzmanlar ise acele EYT'lilerin acele etmemesini öneriyor.

1,78 FAİZLİ EYT KREDİSİ

EYT’den yararlanabilmek için prim ödemesi bulunan emekli adaylarına yönelik bankalar da kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. Bu kapsamda Akbank, SGK prim borcunu ödemek için Akbank EYT Kredisi kullanacak müşterilerine yüzde 1.78’den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor.

SGK emekli maaşını Akbank’tan alanlara ise 8.500 TL’ye varan ödül fırsatı sunuyor. Garanti Bankası da EYT kredisi duyuran bankalar arasında. Banka tarafından yapılan açıklama SGK prim borcunu ödemek isteyenlerin krediden yararlanabileceği belirtildi.

Garanti Bankası EYT kredisi almak isteyenler 100 bin TL’ye kadar varan kredi seçenekleriyle krediden yararlanabilecek olan vatandaşların maksimum geri ödeme taksit tutarı 9.667 TL oluyor. Kredilerde 50 bin TL’ye kadar olan seçeneklerde yüzde 2,54, 75 bin liraya kadar olan kredide faiz yüzde 1,91, 100 bin liraya kadar olan kredilerde faiz oranı yüzde 1,89 olarak belirlendi.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI NE KADAR?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank emekli promosyon rakamlarında SGK'nın asgari tutarları belirlemesi sonrası güncellemeye gitti. Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Vakıfbank da SGK'nın açıklaması sonrası emekli promosyon tutarlarını güncellendi. Emekli maaş ödemelerini Vakıfbank aracılığı ile alanlara;

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

AKBANK

AKBANK

Emeklilik hayatına ilk adımı kolaylaştırmak üzere SGK prim borcunun ödenmesinde yüzde 1,78’den başlayan faiz oranlarıyla EYT Kredisi sağlıyor.  Akbank ayrıca 31 Mart tarihine kadar SGK emekli maaşını Akbank'tan alacak olan emeklilere 7.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. İlk kez Axess veya Wings karta sahip olacak SGK emekli müşterilerine ise yıl boyunca her ay 1.000 TL harcama sözüne ilave 1.500 TL chip-para hediye ediyor.

Kampanya kapsamında aylık net geliri 3.499 TL’ye kadar olan SGK emeklilerine 3.000 TL promosyon ve 1.200 TL ek promosyon, 3.500 TL-7.499 TL arasında olanlara 3.500 TL promosyon ve 1.350 TL ek promosyon, 7.500 TL-9.999 TL arasında olanlara 4.500 TL promosyon ve 1.750 TL ek promosyon, 10.000 TL ve üzerinde olanlara ise 5.000 TL promosyon ve 2.000 TL ek promosyon imkanı sağlanıyor.

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emekliler 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak 1.500 TL de bonus kazanabiliyor. Bu koşulda Garanti, emekli promosyon ödemesini 7.500 TL'ye kadar yapabiliyor. Banka kampanya geçerlilik tarihini 1-31 Aralık 2022 olarak duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
EYT emekli promosyon

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