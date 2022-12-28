EYT SON DAKİKA: EYT’de 4A, 4B, 4C hesabı! SGK’ya gitmeden e-Devlet’ten yapılabiliyor: Son 2.520 güne dikkat!

Son dakika: ‘EYT ne zaman açıklanacak?’ sorusu netlik kazandı ancak EYT kapsamı ile yaş sınırı konusu için belirsizlik sürüyor. Yasa için geri sayım sürerken SGK geçtiğimiz gün emeklilikte yaşa takılan vatandaşların kolay işlem yapabilmesi için adım adım e-Devlet ile başvuru sürecini paylaşmıştı. EYT hesaplama yapmak için kuyruğa girmeden sistem üzerinden işlem yapacaklara kritik bir uyarı geldi. İşte EYT düzenlemesinde hizmet birleştirme ve şartlarına dair detaylar ve 4A, 4B, 4C’li çalışanlar için 2.520 prim günü detayı…

HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ E-DEVLET’TE

Yılın son Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı EYT’nin bu hafta içi açıklanacağını ifade ederken, yaş sınırlaması için de yapacağı konuşmayı işaret etti. EYT için son hesaplar yapılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da farklı kurumlarda çalışanlar için hizmet birleştirmesi, borçlanması başta olmak üzere yoğun bir mesai yürütüyor. Ancak SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında EYT bekleyen milyonların hangi statüden emekli olacaklarına son 1260 prim gün sayısı karar verecek. Bu kapsamda farklı statüdeki çalışanlar için kazanılan hizmetlerin aylık bağlanma hakkının elde edilmesi halinde birleştirilmesi gerekiyor. Bu işlemlerin yapılması için SGK müdürlüklerinde kuyruğa girmeden bütün işlemler yapılabilir. Yılın son günleri olması nedeniyle e-Devlet'te gün içinde yoğunluk olsa da saat 19.00'dan sonra işlemler yapılabiliyor.

FARKLI STATÜDE ÇALIŞANLAR DİKKAT!

Sabah’ta yer alan bilgiye göre, emeklilikte birden çok sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların hizmetlerini birleştirmek kritik önem taşıyor. Farklı kurumlara tabi geçen hizmet süreleri çalışanın talebi, tahsise hazırlık ve intibak ile basamak tespiti gibi nedenlerle de tek kurumda birleştirilebilir. Bu durum da hizmetlerin birleştirilmesi değil toplanması şeklinde ifade ediliyor. Son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla prim ödenen Kurum'dan aylık bağlanır. 1 Ekim 2008 ve sonrasında işe girenler için en çok prim ödenen kuruma göre emeklilik zamanı ve aylığı hesaplanır.

2.520 PRİM GÜNÜ DİKKATE ALINIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT’de 5000 prim günü şartının devam edeceğini duyurmuştu. Ancak farklı statülerde çalışma prim gün sayıları olanlar ne yapacak? İşte bu noktada devlet son 2.520 günü esas alıyor. Son 2 bin 520 gün içerisinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’ndan hangisinin prim günü fazlaysa oradan emekli olabilirsiniz. Bu da dolu dolu 7 yıla tekabül ediyor.

STATÜDE 1 GÜN BELİRLEYİCİ OLUYOR

Emekli olacak kişi örneğin hem SGK hem de Bağkur’dan prim gün sayısına sahipse, yani iki statü de varsa son 2 bin 520 gün içinde sürenin yarısına yani 1260 güne bakılıyor. Bu kapsamda yarısından 1 fazla hangi kurumdan priminiz varsa emekli olabilirsiniz. Kısaca bu durumda SSK’dan emekli olmak isterseniz son 1261 gününüzün SSK’dan olması gerekiyor.