Gram altın 29 Kasım’da 5.965,00 TL satış, 5.964,00 TL alış fiyatıyla işlem görüyor; günlük değişim yüzde 2,58 yükselişe işaret ediyor. Ons altın 3.654,00 dolar, dolar/TL 50,77 seviyesinde bulunurken, verilen piyasa verileri gram altında günlük yükselişin haftalık ölçekte daha sınırlı kaldığını gösteriyor.
Gram altındaki günlük hareket, ons altın ve dolar/TL ile birlikte izleniyor. Haftalık karşılaştırmada ise son kapanışın bir hafta önceki kapanıştan farkı 26,00 TL; buna karşılık değişim yüzde 0,44 ile sınırlı bir yükselişe işaret ediyor. Böylece günlük ve haftalık görünüm farklı büyüklükte hareketler sergiliyor.
100.000,00 TL bütçeyle gram altın satış fiyatı üzerinden 16 adet alınabiliyor ve 4.563,00 TL bakiye kalıyor. Aynı bütçeyle çeyrek altın satış fiyatından 10 adet alınırken kalan tutar 2.475,00 TL oluyor. Bu hesaplar verilen satış fiyatları üzerinden yapılmıştır; alış fiyatlarıyla hesaplandığında sonuç değişebilir.
Haftalık değişim hesabında 7 gün önceki 5.939,00 TL kapanış ile son kapanış olan 5.965,00 TL karşılaştırılıyor. Bu iki kapanış arasındaki fark, gram altının haftayı sınırlı yükselişle tamamladığını ortaya koyuyor. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da güncel altın fiyatları tablosunda alış-satış bilgileriyle yer alacak.
29 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|5.964 TL
|5.965 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|9.542 TL
|9.752 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|19.025 TL
|19.505 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|40.454 TL
|41.066 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.320 TL
|4.474 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.200 TL
|4.900 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.654 $
|3.654 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.099 TL
|6.106 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|9.758 TL
|9.984 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|19.455 TL
|19.967 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|40.454 TL
|41.066 TL
Gram altının son yedi günlük kapanış seyri, günlük hareketin haftalık görünüm içindeki yerini takip etmeye yardımcı oluyor.
Gram altında izlenmesi gereken destek seviyesi 5.810,00 TL, direnç seviyesi 6.042,00 TL olarak veriliyor. Ons altında ise destek 3.566,00 dolar, direnç 3.701,00 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyeler kısa vadeli fiyat hareketlerini izlemek için referans niteliğinde; tek başına yön garantisi sunmuyor.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.099 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 609.870 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 9.752 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.654 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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