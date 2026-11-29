Gram altın 29 Kasım’da 5.965,00 TL satış, 5.964,00 TL alış fiyatıyla işlem görüyor; günlük değişim yüzde 2,58 yükselişe işaret ediyor. Ons altın 3.654,00 dolar, dolar/TL 50,77 seviyesinde bulunurken, verilen piyasa verileri gram altında günlük yükselişin haftalık ölçekte daha sınırlı kaldığını gösteriyor.

Gram altındaki günlük hareket, ons altın ve dolar/TL ile birlikte izleniyor. Haftalık karşılaştırmada ise son kapanışın bir hafta önceki kapanıştan farkı 26,00 TL; buna karşılık değişim yüzde 0,44 ile sınırlı bir yükselişe işaret ediyor. Böylece günlük ve haftalık görünüm farklı büyüklükte hareketler sergiliyor.

100.000,00 TL bütçeyle gram altın satış fiyatı üzerinden 16 adet alınabiliyor ve 4.563,00 TL bakiye kalıyor. Aynı bütçeyle çeyrek altın satış fiyatından 10 adet alınırken kalan tutar 2.475,00 TL oluyor. Bu hesaplar verilen satış fiyatları üzerinden yapılmıştır; alış fiyatlarıyla hesaplandığında sonuç değişebilir.

Haftalık değişim hesabında 7 gün önceki 5.939,00 TL kapanış ile son kapanış olan 5.965,00 TL karşılaştırılıyor. Bu iki kapanış arasındaki fark, gram altının haftayı sınırlı yükselişle tamamladığını ortaya koyuyor. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da güncel altın fiyatları tablosunda alış-satış bilgileriyle yer alacak.

Güncel Altın Fiyatları

29 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 5.964 TL 5.965 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 9.542 TL 9.752 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 19.025 TL 19.505 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 40.454 TL 41.066 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.320 TL 4.474 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.200 TL 4.900 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.654 $ 3.654 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.099 TL 6.106 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 9.758 TL 9.984 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 19.455 TL 19.967 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 40.454 TL 41.066 TL





Gram altının son yedi günlük kapanış seyri, günlük hareketin haftalık görünüm içindeki yerini takip etmeye yardımcı oluyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altında izlenmesi gereken destek seviyesi 5.810,00 TL, direnç seviyesi 6.042,00 TL olarak veriliyor. Ons altında ise destek 3.566,00 dolar, direnç 3.701,00 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyeler kısa vadeli fiyat hareketlerini izlemek için referans niteliğinde; tek başına yön garantisi sunmuyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular