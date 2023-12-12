EYT'yi kaçırana erken emeklilik! 3600 prim günü bile yeterli... İşte 8 maddeli formül

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatımızda emeklilik için belli bir yıl ve primi doldurmak gerekiyor.

Erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi kadınlar için 20 yıl olarak uygulanıyor. Yine işe giriş tarihine göre belli bir primin de ödenmesi şartı var. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırıldı ve EYT yasası ile emekli olma hakkına kavuştular. Ancak EYT dışındaki sigortalılar için prim ve yıla ilaveten yaş şartı da bulunuyor. Yasalarda emeklilik tarihini öne çekmek için bazı durumlar söz konusu.



