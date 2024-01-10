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EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni fırsat! Emekli olmak isteyenler dikkat: Yaş, prim, gün tablosu sil baştan

10.01.2024 07:36 | Son Güncelleme:
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EYT'nin ardından kademeli emeklilik müjdesi geldi. 2000- 2008 arası SGK girişi olanlar torba yasa maddelerinde erken emeklilik teklifi olup olmadığını merak ediyor. Erken emeklilik için yeni formüller masada. Peki kademeli erken emeklilik ne zaman yürürlüğe girecek, erken emeklilikten kimler faydalanacak?

EYT düzenlemesini kaçıran 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan kademeli emeklilik yasasını bekliyor. 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan kademeli emeklilik yasasını bekliyor. Torba yasa ile çalışmanın yasalaşması bekleniyor. EYT kapsamında olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. Peki kademeli emeklilik için şartlar ne olacak, prim günleri neler, kimler faydalanabilecek?

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KADEMELİ EMEKLİLİK MASADA

KADEMELİ EMEKLİLİK MASADA

Torba yasa düzenlemesi ile birçok düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Kademeli emeklilik için aranan şartların da masada olması bekleniyor. Kademeli prim sistemiyle birlikte, işe giriş tarihine göre belirlenen yaş şartını karşılayanlar kısmi emeklilik imkanından faydalanabilecek. Ancak, EYT'li olmayan sigortalılar için kademeli yaş şartı bulunuyor ve buradaki yaş şartı işe giriş tarihi ile belirleniyor.

DÜZENLEMEDEN YARARLANANLARIN SAYISI 5 MİLYONU AŞABİLİR

DÜZENLEMEDEN YARARLANANLARIN SAYISI 5 MİLYONU AŞABİLİR

8 Eylül 1999 öncesi sigortalılara yönelik Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, yaş şartı olmadan emeklilik fırsatı sunuyor. Yeni düzenleme ile 3 milyon vatandaşın bu haktan yararlanması öngörülürken, bu sayının 5 milyonu aşması bekleniyor.

KADEMELİ PRİM SİSTEMİ

KADEMELİ PRİM SİSTEMİ

EYT düzenlemesi, kısmi emeklilik isteyenler için de yeni bir uygulamayı içeriyor. Kademeli prim sistemiyle birlikte, işe giriş tarihine göre belirlenen yaş şartını karşılayanlar kısmi emeklilik imkanından faydalanabilecek. Ancak, EYT'li olmayan sigortalılar için kademeli yaş şartı bulunuyor ve buradaki yaş şartı işe giriş tarihi ile belirleniyor.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE YAŞ ŞARTI VAR MI?

KADEMELİ EMEKLİLİKTE YAŞ ŞARTI VAR MI?

Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığı bağlanması, yani emekli olmaları sürecinde hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı, ilk defa sigortalı olunan tarihe göre belirleniyor. Bu kapsamda, kademeli emeklilik isteyenlerin işe giriş tarihine bağlı olarak yaş şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor. 


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’da değişiklik yapılmadan önce; kanunda belirtilen prim şartı sağlanması halinde kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi emeklilik şartları arasındaydı. 8 Eylül 1999 tarihinde kabul edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile birlikte kadınlarda emeklilik yaşı 58, erkeklerde ise bu yaş 60 oldu.


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