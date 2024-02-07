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  4. EYT'yi kıl payı kaçırmışlardı! 9 Eylül 1999- 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK Uzmanı Özgür Erdursun kademeli emeklilik için o tarihi işaret etti

EYT'yi kıl payı kaçırmışlardı! 9 Eylül 1999- 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK Uzmanı Özgür Erdursun kademeli emeklilik için o tarihi işaret etti

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.02.2024 11:37 | Son Güncelleme:
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Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayanlar kademeli emeklilik haberlerini takipte. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun kademeli emeklilikle ilgili son bilgileri paylaştı.

Milyonlarca kişi ‘1999 sonrası kademeli emeklilik çıkacak mı?’ diye merak ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok” dese de milyonlar için açık kapı bırakmaya da devam etti. Yılmaz'ın “Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor” sözlerinin ardından EYT'yi kıl payı kaçıranlar kademeli emeklilikte gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, yaş şartı ne olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emeklilik için kısa vadede bir düzenleme beklemediğini belirterek önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret etti.

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Erdursun Bahar Feyzan'ın Youtube kanalında yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

"Kademeli emekliliği kısa zamanda beklemesin insanlar. Bakıldığı zaman bir yasal bir hak yok ortada aslında mağduriyet var. Nasıl bir mağduriyet, 8 Eylül 1999 tarihine kadar elinde Türkiye Cumhuriyeti kimliği olan birisine diyorsunuz ki sigortalı olduysan yaş yok, primini tamamla, emekli ol."

"EYT'LİLERLE AYNI YASAL HAKKIN VERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

"EYT'LİLERLE AYNI YASAL HAKKIN VERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

9 Eylül'de sigortalı olduysa kadınsa 58, erkekse 60 yaşını bekle. Yani birine yaş yok birine 58-60 yaş. Bu olmaz yani.Ama bunun için EYT'lilerle aynı yasal hakkı verirlerse bu mümkün olacak bir durum değil. Hiç kimse bu emekli aylıklarını veremez. Türkiye batar zaten.

"1999'DAN SONRA SİGORTALI OLANLARIN EMEKLİLİK YAŞLARI BİR MİKTAR GERİYE ÇEKİLEBİLİR"

"1999'DAN SONRA SİGORTALI OLANLARIN EMEKLİLİK YAŞLARI BİR MİKTAR GERİYE ÇEKİLEBİLİR"

"9 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların emeklilik yaşları bir miktar geriye doğru çekilebilir. EYT'de olduğu gibi yaş olmadan emeklilik diye bir şey olamaz. Artık bundan sonra mümkün değil ama bir kademeyle öne çekilebilir. Bu yapılacaktır da ama kısa vadede beklemiyorum."

ERDURSUN KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ İŞARET ETTİ

ERDURSUN KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ İŞARET ETTİ

"Bir yasal hak verilir. Kısa vadede bu hakkın hemen verileceğini düşünmüyorum ama bir sonraki Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde en önemli konulardan bir tanesi olur. Bu seçimde siyasilerin gündemindeyse bir dahaki seçimde daha fazla gündem olur."

"Daha çok Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde gündem oluyor. Bir de birkaç seneye kadar ülke ekonomisi toparlanır bu durumda olan kişiler de haklı taleplerini daha rahat bir şekilde yaparlar. 'Mevcut hükümet normal emeklisine neredeyse aylıklarına artış yapamıyor, size mi hak verecekler!' gibi bir durum oldu şu anda."

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