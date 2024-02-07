EYT'yi kıl payı kaçırmışlardı! 9 Eylül 1999- 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK Uzmanı Özgür Erdursun kademeli emeklilik için o tarihi işaret etti

"Daha çok Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde gündem oluyor. Bir de birkaç seneye kadar ülke ekonomisi toparlanır bu durumda olan kişiler de haklı taleplerini daha rahat bir şekilde yaparlar. 'Mevcut hükümet normal emeklisine neredeyse aylıklarına artış yapamıyor, size mi hak verecekler!' gibi bir durum oldu şu anda."