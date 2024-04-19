Fahiş fiyatlar isyan ettirdi, boykot hareketi çığ gibi büyüdü! Ünlülerden destek yağıyor: Kafe, restoran ve lokantalara gitmeyin

Fiyatlar büyük, porsiyonlar minik! Kalite ise son derece tartışmalı. Özellikle büyükşehirlerdeki yeme-içme yerlerinde bu tablo hiç değişmiyor. Maliyet artışının üstünde yapılan zamlar isyan ettirdi. Sosyal medya 20-21 Nisan için boykot çağrılarıyla yıkılıyor.

YA LÜKS YA İMKANSIZ!

Bir restoranda, kafede, lokantada ve benzeri işletmede yiyip içmek birçok kişi için imkansız, çoğu kimse için lüks hale geldi. Kahvaltıdan akşam yemeğine hemen her öğün fahiş fiyatlarla satışa sunuluyor. Üstelik fiyatlar artarken porsiyonlar da küçülüyor.

BİR BARDAK ÇAY 100 LİRA OLDU

Bir fincan kahve 150 lirayı bulurken Türkiye'nin vazgeçilmezi çay bile cep yakar hale geldi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, Ankara Havalimanı'ndan aldığı çaya 100 TL verdiğini söyledi.

BOYKOT HAREKETİ HIZLA BÜYÜDÜ

Durum böyle olunca sosyal medyadan başlatılan hareketle pek çok kimse hafta sonu bu fahiş fiyatları boykot etme kararı aldı. Çığ gibi büyüyen boykot hareketine ünlü isimlerden de destek gecikmedi.

ÜNLÜLER DE DESTEK VERİYOR

Ocak ayında da boykot çağrısı yapan ekonomist İris Cibre çarşamba günü çağrısını yineledi: "Çoğunluk kararı ile 20-21 Nisan Cumartesi Pazar Cafe ve Restaurantlara gitmiyoruz. Fırsatçılığa son vermek için herkesi katılmaya davet ediyoruz."

- Televizyon programcısı Armağan Çağlayan: Katılımın nasıl olacağı bende merak konusu?

- Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer: Bu cumartesi ve pazar cafe ve restaurantlara gitmiyoruz!

- Yönetmen, senarist yazar Gani Müjde: 20-21 Nisan tarihlerinde restoranlara gitmeyerek #fahişyemeğeboykot kampanyası başlatanlara helal olsun. Sırada evler var. Bi fahiş yemeğe boykot kampanyasını da evlerdeki yer sofraları için yapmak lazım.

- Müzisyen Melis Danişmend: Sonuna kadar destekliyorum!