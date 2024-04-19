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Enflasyonun vurmadığı tek yer! Kurufasulyenin porsiyonu sadece 4 lira arttı: Vatandaşın o fiyatlara yiyemesi yine isyan ettirdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.04.2024 10:37
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Artan enflasyonla birlikte vatandaşa en çok yansıyan zamlar gıda fiyatlarında görüldü. Gıda enflasyonunun yüksek olmasına rağmen zamların yansımadığı bir yer dikkat çekti. Meclis lokantası fiyatları yine gündem oldu. Kurufasulyeye sadece 4 lira zam gelmesi ise gözlerden kaçmadı.

Enflasyonun vurmadığı tek yer! Kurufasulyenin porsiyonu sadece 4 lira arttı: Vatandaşın o fiyatlara yiyemesi yine isyan ettirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yer alan lokanta dönem dönem fiyatlarıyla gündem oluyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir hesap faturası yine tüm dikkatleri meclis lokantasına çevirdi.

Fiyatların vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandığı Meclis'ten, sosyal medyaya yeni bir yemek faturası yansıdı. Söz konusu faturada pilav, cacık, kayısı kompostosu, kuver ve İspir fasulyesinin fiyatları yer aldı.

HHHHHHHHH

ENFLASYON ORAYA YİNE VURMADI

Bir önceki faturaya göre, fiyatların ortalama 2,5 ila 4 lira arasında zam yapılması vatandaşı yine çileden çıkardı.

Faturada yer alan fiyatlar şu şekilde;

*Pilav 10 TL

*Cacık 5 TL

  • Kayısı kompostosu 11 TL

  • Kuver 5 TL

  • İspir fasulyesi 42 TL

GGG

Zamdan önce ise fiyatlar şu şekildeydi;

  • İspir fasulyesi 38 TL

  • Pilav 7,5 TL

  • Salata 7,5 TL

  • Döner 76 TL

Yok denecek kadar az zam yapılması ve sosyal medyada paylaşılan faturaya sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

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