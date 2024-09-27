Faiz düştü, konut satışları patladı! Fiyatlar 1 ayda %15 arttı... Asıl kötü haber kiracıya geldi: Talep patlar, kiralar uçar!

Son iki yıldır görece zor günler geçiren konut piyasası yeniden hareketlenmeye başladı. Krediye erişimdeki zorluklar ve yüksek faiz oranlarıyla birlikte konut satışları yavaşlarken, fiyat artış hızı da azalmıştı. Temmuz ayı itibariyle ise konut piyasası yeniden hareketlendi ve yılın en yüksek satış rakamlarına ulaşıldı.