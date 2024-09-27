Faiz düştü, konut satışları patladı! Fiyatlar 1 ayda %15 arttı... Asıl kötü haber kiracıya geldi: Talep patlar, kiralar uçar!

Son iki yıldır görece zor günler geçiren konut piyasası yeniden hareketlenmeye başladı. Krediye erişimdeki zorluklar ve yüksek faiz oranlarıyla birlikte konut satışları yavaşlarken, fiyat artış hızı da azalmıştı. Temmuz ayı itibariyle ise konut piyasası yeniden hareketlendi ve yılın en yüksek satış rakamlarına ulaşıldı.
Söz konusu artış trendi Ağustos ayında da devam ederken, bazı devlet bankalarındaki konut kredilerindeki faiz indirimi sektörü daha hareketlendirdi.
Ağustos'ta Merkez Bankası’nın endeksine göre Türkiye’de ortalama konut fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 3.6 arttı.
Reel artış uzun bir aradan sonra konut fiyatlarına geri döndü. İstanbul’da fiyatlar Ağustos'ta yüzde 5.5 artış gösterdi.
Ancak henüz kredilerde beklenen yeterli faiz düşüşü olmaması nedeniyle kredili konut satışlarında bir artış olmazken; son aylardaki konut satışındaki artış merak konusu oldu.
Uzmanlar konut satışlarının artışına sebep olarak; kur korumalı mevduattan çıkan paranın bir kısmının konuta yönelmesi ve kiralardaki yüzde 25 sınırının kalkması sonrasında kiraya vermek amacıyla yapılan alımların artmaya başlamasını gösterirken vatandaşların kredilerin yavaş yavaş düşmeye başlaması sonrası fiyatların daha da artacağını öngördüğü belirtiliyor.