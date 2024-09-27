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  4. Faiz düştü, konut satışları patladı! Fiyatlar 1 ayda %15 arttı... Asıl kötü haber kiracıya geldi: Talep patlar, kiralar uçar!

Faiz düştü, konut satışları patladı! Fiyatlar 1 ayda %15 arttı... Asıl kötü haber kiracıya geldi: Talep patlar, kiralar uçar!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.09.2024 07:53
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Konut kredisinde faizler düşmeye başladı, piyasa hareketlendi. Konut fiyatlarında son bir ayda yüzde 15'lik artış yaşanırken, İstanbul'da bir günde bir dairenin fiyatının 700 bin TL arttığı görüldü. Bakanlık fahiş fiyat artışları için harekete geçerken, uzmanlar konut fiyatlarının daha da artması halinde kiralık evlerde talep patlaması yaşanacağı ve kiraların daha da yükseleceği uyarısında bulunuyor.

Son iki yıldır görece zor günler geçiren konut piyasası yeniden hareketlenmeye başladı. Krediye erişimdeki zorluklar ve yüksek faiz oranlarıyla birlikte konut satışları yavaşlarken, fiyat artış hızı da azalmıştı. Temmuz ayı itibariyle ise konut piyasası yeniden hareketlendi ve yılın en yüksek satış rakamlarına ulaşıldı.

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Söz konusu artış trendi Ağustos ayında da devam ederken, bazı devlet bankalarındaki konut kredilerindeki faiz indirimi sektörü daha hareketlendirdi.

KONUT FİYATLARI ARTIYOR

KONUT FİYATLARI ARTIYOR

Ağustos'ta Merkez Bankası’nın endeksine göre Türkiye’de ortalama konut fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 3.6 arttı.

İSTANBUL'DA AĞUSTOS'TA YÜZDE 5,5 ARTIŞ GÖSTERDİ

İSTANBUL'DA AĞUSTOS'TA YÜZDE 5,5 ARTIŞ GÖSTERDİ

Reel artış uzun bir aradan sonra konut fiyatlarına geri döndü. İstanbul’da fiyatlar Ağustos'ta yüzde 5.5 artış gösterdi.

Ancak henüz kredilerde beklenen yeterli faiz düşüşü olmaması nedeniyle kredili konut satışlarında bir artış olmazken; son aylardaki konut satışındaki artış merak konusu oldu.

KİRALARDAKİ %25 SINIRI KALKINCA...

KİRALARDAKİ %25 SINIRI KALKINCA...

Uzmanlar konut satışlarının artışına sebep olarak; kur korumalı mevduattan çıkan paranın bir kısmının konuta yönelmesi ve kiralardaki yüzde 25 sınırının kalkması sonrasında kiraya vermek amacıyla yapılan alımların artmaya başlamasını gösterirken vatandaşların kredilerin yavaş yavaş düşmeye başlaması sonrası fiyatların daha da artacağını öngördüğü belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
kiralık konut emlak kiralik ev konut satılık ev
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