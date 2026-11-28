Türkiye genelinde milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son gün yaklaşıyor.

2026 yılına ait emlak vergisinin ikinci taksiti için son ödeme günü 30 Kasım Pazartesi olarak belirlendi. Yılda iki eşit parça halinde tahsil edilen verginin ilk taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında ödenirken, yılın ikinci ödemesi kasım ayında yapılıyor. Yıllık vergi borcunun tamamını ilk taksit döneminde yatıran taşınmaz sahiplerinin kasım ayında yeniden ödeme yapmasına gerek bulunmuyor.

Belediyelere yapılması gereken ödemeler için yasal süre 30 Kasım Pazartesi günü sona eriyor. Belirlenen tarihe kadar ödeme yapmayan mülk sahipleri gecikme zammıyla karşılaşacak.

AYLIK 3,7 GECİKME ZAMMI YANSITILACAK

Yasal ödeme takvimini kaçıran tapu sahipleri ek maliyetle karşı karşıya kalacak.

30 Kasım Pazartesi gününe kadar yatırılmayan vergi tutarlarına aylık yüzde 3,7 oranında gecikme zammı yansıtılacak. Gecikme süresinin bir aydan kısa olması durumunda ise ceza tutarı günlük bazda hesaplanarak borca eklenecek.

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Erken kapatma cezası

Taksit gecikme faizi

ÖDEMELERDE BELEDİYE VE DİJİTAL KANALLAR KULLANILABİLİYOR

Mükellefler, emlak vergisi borçlarını taşınmazlarının bağlı bulunduğu belediyelerin veznelerine giderek ödeyebiliyor. Belediyelerin sunduğu dijital hizmetler de ödeme için alternatif oluşturuyor. İlgili belediyenin altyapısına bağlı olarak e-belediye sistemi, e-Devlet ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da işlem gerçekleştirilebiliyor. Ancak ödeme yapmadan önce kullanılabilir kanalların ve mevcut borç tutarının belediyeden teyit edilmesi önem taşıyor.

Son günlerde yoğunluk yaşanmaması adına bazı belediyeler 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri de veznelerini açık tutacak. Hafta sonu vezneleri kullanacak vatandaşların çalışma saatlerini ilgili belediyenin resmî internet sayfasından kontrol etmesi gerekiyor.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANIYOR?

Türkiye'de brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan vatandaşlar, belirli şartları taşımaları halinde emlak vergisi ödemekten muaf tutuluyor. Uygulamadan ev kadınları, işsizler, emekliler, engelliler, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri yararlanabiliyor.

Muafiyet hakkından yararlanmak isteyenlerin gelir durumuna ilişkin koşulları da karşılaması gerekiyor. Buna göre hiçbir geliri bulunmadığını belgeleyenler ile yalnızca emekli, dul veya yetim aylığı alanlar kapsama giriyor. Ayrıca 2025 yılında mevduat faizi, temettü ve benzeri menkul sermaye gelirlerinin toplamının 330 bin lirayı aşmaması şartı aranıyor.

YAZLIK VE KİRACILARIN DURUMU

Yalnızca yılın belirli dönemlerinde dinlenme amacıyla kullanılan yazlık ve yayla evleri muafiyet dışında kalıyor. Tek konutunu kiraya verip başka bir evde kiracı olarak oturanlar şartları sağlamaları halinde muafiyetten yararlanabilirken, kira ödemeden başka bir evde oturanlar vergi ödemek zorunda kalıyor.

Bu yıl içerisinde konut veya taşınmaz satın alan vatandaşların bu yıla ait emlak vergisini ödeme yükümlülüğü bulunmuyor, mevcut yılın vergisi satıcıya ait sayılıyor.

Alıcının vergi mükellefiyeti 2027 yılında başlayacak olsa da, yıl sonuna kadar yasal bildirim zorunluluğu bulunuyor.