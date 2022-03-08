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Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarih yaklaşıyor! 2 yıl geri ödeme yok… İşte detaylar

08.03.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşverenleri yakından ilgilendiren adım KOSGEB'den geldi. İstihdam edilecek her bir personel için KOSGEB, işletmelere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi desteği verecek. Başvurular için son gün 31 Mart olarak belirlenirken, 100 bin lira faizsiz kredi desteğinden kimler yararlanacak? KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte faiz kredi desteğine ilişkin son dakika haberinin detayları…

İki yıl geri ödemesiz faizsiz kredi için son günler yaklaşıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), pandemiden olumsuz etkilenen mikro ve küçük işletmelere; alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin liraya, kadın istihdamında ise 110 bin liraya kadar 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği veriyor. Son gün 31 Mart olarak belirlenirken faizsiz krediye ilişkin detaylar da belli oldu.

Son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz destek alacak. Sonraki 24 ayda (2 yıl) eşit taksitlerle (4 ayda bir 6 eşit taksit) faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e ödeme yapılacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek.

Devletten faizsiz 100 bin TL! 2 yıl geri ödeme yok!

KİMLER İŞE ALINABİLİR?

KİMLER İŞE ALINABİLİR?
Personel işe alınmadan önce destek başvurusu yapılacak. Eş, anne, baba, kardeş ve çocuk için destek ödemesi alınamayacak. İşe alınacakta bunlara bakılacak: Meslek lisesi veya teknik lise mezunu olması gerekiyor. En az 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite mezunu olmalı. Doğum yılı 1981 ve sonrası olanlar için geçerli. Son 3 yıl içerisinde 180 günden fazla çalışmamış olmalı.

İŞVERENDE ARANACAK KOŞULLAR

İŞVERENDE ARANACAK KOŞULLAR
Desteklenen sektörlerde 2019 ve öncesinde kurulmuş olmalı. 2019 yılı cirosu en az 75 bin lirayı bulmalı. Hedef sektörlerde faaliyet gösteren genç girişimcilerde ciro şartı olmaksızın 2017 ve öncesinde kurulmuş olmalarına bakılıyor. Destek döneminde çalışan sayısı 2021 yılı ortalamasının altına düşmemeli. Mikro ve küçük işletme olmalı. Vadesi gelmiş veya yapılandırılmış SGK ve vergi borcu bulunmamalı.

KOSGEB KREDİSİ HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

KOSGEB KREDİSİ HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?
İmalat: Gıda, içecek, tekstil, giyim eşyası, deri ve deri ürünleri, ağaç ve ağaç ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri, kauçuk ve plastik ürünleri, elektrikli teçhizat imalatı, mobilya imalatı. Toptan ve perakende ticaret: motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı. Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Lokanta ve seyyar yemek hizmeti. İdari ve destek hizmetleri: Seyahat acentesi, tur operatörü. Diğer faaliyet hizmetleri: Kuru temizleme, kuaför ve güzellik salonları.

"FAİZ VE KOMİSYON ALINMAYACAK"

"FAİZ VE KOMİSYON ALINMAYACAK"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da kredi desteği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Nisan ayında pandemiden etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı başlattıklarını hatırlatan Bakan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan programın yeni fazında imalat sektörünün yanı sıra salgında gelir kaybı nispeten yüksek olan pek çok hizmet ve ticaret sektörünü de programa dahil ettik." dedi.
Bakan Varank, son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmelerin 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin TL'lik geri ödemeli destek alacağını ifade ederek "Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek." diye konuştu.
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