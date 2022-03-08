Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarih yaklaşıyor! 2 yıl geri ödeme yok… İşte detaylar

İki yıl geri ödemesiz faizsiz kredi için son günler yaklaşıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), pandemiden olumsuz etkilenen mikro ve küçük işletmelere; alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin liraya, kadın istihdamında ise 110 bin liraya kadar 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği veriyor. Son gün 31 Mart olarak belirlenirken faizsiz krediye ilişkin detaylar da belli oldu.

Son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz destek alacak. Sonraki 24 ayda (2 yıl) eşit taksitlerle (4 ayda bir 6 eşit taksit) faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e ödeme yapılacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek.