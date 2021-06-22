Faizsiz destekte şartlar belli oldu! Küçük işletmelere 75 bin TL

2020 yılı mart ayı itibarıyla tüm dünyayı her anlamda olumsuz etkileyen koronavirüs maddi anlamda ülkemizde belki de en çok işletmeleri etkiledi. Kirasını ödeyemeyen, vergisini veremeyen pek çok işletme dükkânlarını tek tek kapatmak zorunda kaldı. 3-21 mayıs tarihlerinde faizsiz, geri ödemeli destek sağlanmış ancak bazı işletmeler bu fırsatlardan yararlanamamıştı. Şimdi faizsiz destek şartları esnetildi. Mikto işletmelere 30 bin, küçük işletmelere ise 75 bin TL faizsiz destek verilecek. İşte gereken şartlar…