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Faizsiz destekte şartlar belli oldu! Küçük işletmelere 75 bin TL

22.06.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3-21 mayıs tarihlerinde faizsiz kredi için başvurup, başvurusu kabul edilmeyen işletmeler için yeni bir fırsat doğdu. İşletmelere verilecek olan faizsiz desteğin şartları esnetildi. Desteğe başvuruların en son ne zaman başvurulacağı da belli oldu.

2020 yılı mart ayı itibarıyla tüm dünyayı her anlamda olumsuz etkileyen koronavirüs maddi anlamda ülkemizde belki de en çok işletmeleri etkiledi. Kirasını ödeyemeyen, vergisini veremeyen pek çok işletme dükkânlarını tek tek kapatmak zorunda kaldı. 3-21 mayıs tarihlerinde faizsiz, geri ödemeli destek sağlanmış ancak bazı işletmeler bu fırsatlardan yararlanamamıştı. Şimdi faizsiz destek şartları esnetildi. Mikto işletmelere 30 bin, küçük işletmelere ise 75 bin TL faizsiz destek verilecek. İşte gereken şartlar…

İşte faizsiz destekte şartlar

Mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin TL’ye varan faizsiz kredi imkânları için ikinci etap başladı. Esnetilen şartları sağlayan işletmeler e-Devlet üzerinden 9 Temmuz tarihine kadar başvuru yapabilecek.

İŞLETMELERE FAİZSİZ DESTEK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

İŞLETMELERE FAİZSİZ DESTEK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?
75 bin TL’ye varan faizsiz kredi imkanı sunan Hızlı Destek Programı’na başvurular 9 Temmuz tarihine kadar sürerken, ilk etaba göre şartlar esnetildi. İşte faizsiz destek için gereken şartlar:
-21 Mayıs dönemindeki ilk başvuru sürecinde başvurusu reddedilen işletmeler, yeni koşulları karşılıyorlarsa başvuru yapabilecek.
-Yapılandırma kapsamında vergi veya prim borcu olan işletmeler, borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvurabilecek. Destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere bakılarak ödeme yapılacak.
-Kamu bankalarının 'işe devam kredisi'ni kullananlar da destekten istifade edebilecek.
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