Faizsiz nakit para fırsatı: Kredi kartı kullanan birçok kişi bunu bilmiyor!

Ülkemizde 78 milyondan fazla kredi kartı kullanıcısı bulunuyor. Ancak bu kişilerden birçoğunun faizsiz nakit para kullanımından haberi yok. Kredi kartı kullanan herkesin yararlanabildiği bu imkan, kullanıcılara 40 gün boyunca faiz ödemeden para çekme fırsatı sunuyor.

Kredi kartı kullanımı arttı

Özellikle pandemi döneminde evlerine kapanan birçok insan internet alışverişine ağırlık verdi. E-ticaret sitelerinin kullanımının artmasıyla da kredi kartı kullanımı giderek arttı.

Kredi kartındaki taksit imkanları, pandemi döneminde kullanıcıları bir hayli rahatlasa da tabiki çözüm olmadı.

Ülkemizde 78 milyonu aşan bir kredi kartı kullanımı bulunuyor. Ancak birçok kişi kredi kartlarını doğru bir şekilde kullanamıyor.

Kredi kartını doğru kullanamayan kişiler ise faiz yüküyle uğraşmak zorunda kalıyor. Bu da çoğu zaman kullanıcıları zor duruma sokuyor.