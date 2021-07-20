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Faizsiz nakit para fırsatı: Kredi kartı kullanan birçok kişi bunu bilmiyor!

20.07.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi kartı olan herkes faizsiz nakit para fırsatından yararlanabiliyor. Kredi kartı kullanan herkes için geçerli olan faizsiz nakit para imkanından ise birçok kredi kartı kullanıcısının haberi yok. Kredi kartı kullanımının son yıllarda çok fazla artmasıyla beraber milyonlarca kişinin cebinde artık birden fazla kredi kartı bulunuyor. Ancak kredi kartı kullanıcılarının birçoğu faizsiz nakit para fırsatından haberdar olmadığı için bu imkandan yararlanamıyor.

Ülkemizde 78 milyondan fazla kredi kartı kullanıcısı bulunuyor. Ancak bu kişilerden birçoğunun faizsiz nakit para kullanımından haberi yok. Kredi kartı kullanan herkesin yararlanabildiği bu imkan, kullanıcılara 40 gün boyunca faiz ödemeden para çekme fırsatı sunuyor.

Kredi kartı kullanımı arttı

Özellikle pandemi döneminde evlerine kapanan birçok insan internet alışverişine ağırlık verdi. E-ticaret sitelerinin kullanımının artmasıyla da kredi kartı kullanımı giderek arttı.
Kredi kartındaki taksit imkanları, pandemi döneminde kullanıcıları bir hayli rahatlasa da tabiki çözüm olmadı.
Ülkemizde 78 milyonu aşan bir kredi kartı kullanımı bulunuyor. Ancak birçok kişi kredi kartlarını doğru bir şekilde kullanamıyor.
Kredi kartını doğru kullanamayan kişiler ise faiz yüküyle uğraşmak zorunda kalıyor. Bu da çoğu zaman kullanıcıları zor duruma sokuyor.
Kullanıcılar genelde kart borçlarının tamamını ödeyemedikleri için sadece asgari tutarını ödüyor. Kartın sadece asgarisinin ödenmesi ise yüksek faizlere neden oluyor.
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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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